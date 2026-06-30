Система подготовки кадров – побывали в историко-образовательном центре торфяной промышленности

Беларусь уверенно занимает первое место в мире по объемам производства торфяных брикетов и входит в число глобальных лидеров по объемам добычи торфа. Сегодня отрасль не просто обеспечивает внутреннюю энергетическую безопасность страны, но и активно наращивает экспорт, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Черное золото болот – побывали на предприятии «ТБЗ Усяж» и узнали, как добывают торф.

Торфяная отрасль – не просто энергетическая безопасность страны, но и целая индустрия со своими уникальными кадрами. Сегодня в этой сфере трудятся свыше трех тысяч человек. Среди них аппаратчики по сушке торфа, машинисты брикетных прессов, монтеры узкоколейного пути и другие редкие специалисты. Всего порядка 80 профессий. Создать систему подготовки таких кадров теперь призван историко-образовательный центр торфяной промышленности. Он открылся на базе первого торфобрикетного завода Беларуси «ТБЗ Усяж» в Смолевичском районе. Ежегодно центр будет обучать и повышать квалификацию профильных специалистов.

Историко-образовательный центр построен по последнему слову техники – современный и многофункциональный. Здесь у каждого помещения своя задача. В этих стенах не только будут готовить специалистов, но и знакомить посетителей с торфяной отраслью. Сердце центра – музейная экспозиция. Всего четыре выставочных зала, которые хранят память о поколениях торфяников, историю отрасли и ее значение для страны. В этом зале можно наглядно увидеть, как залегает торф и даже разобраться в его видах.

Петр Слесарчик, главный специалист предприятия «ТБЗ Усяж»:

Есть три типа торфа – верховой, переходный и низинный торф. Низинный торф используется для производства брикетов. Они представлены – топливные брикеты. Верховой торф для производства в основном грунтов.

Петр Слесарчик:

На этом стенде представлено увеличительное стекло, где можно более подробно рассмотреть структуру всех трех типов торфа – низинный, переходной и верховой торф.

Рядом с моделями машин соседствует продукция глубокой переработки торфа. Здесь есть баночки с косметикой из органического удобрения и даже торфяной виски. Это, как говорится, на любителя. Этот интерактив понравится взрослым и детям. Здесь можно на миг оказаться посреди болота.