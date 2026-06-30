На поля вышли 27 команд – побывали на республиканском турнире по торфяному футболу
Здесь нет идеального зеленого газона, под ногами игроков торфяная трясина. На поле небольшого поселка Правдинский Пуховичского района республиканский турнир по торфяному футболу – самый вязкий и зрелищный матч этого лета. Правила просты, но экстремальный бег по колено в грязи и тонны чистых эмоций, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Система подготовки кадров – побывали в историко-образовательном центре торфяной промышленности.
В этом году на торфяные поля вышли 27 команд. Конкуренцию белорусским футболистам составили гости из России, приехавшие с серьезными спортивными амбициями. Главная особенность матчей – смешанные составы. В грязевых баталиях на равных с мужчинами сражаются женщины.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Это настоящий праздник торфа, где на фоне спортивных состязаний царит атмосфера настоящего праздника, хорошего настроения, дружбы. То есть люди сюда приезжают как участники, так и гости за положительными эмоциями. Благодаря этой обстановке, которая здесь создана, они эти эмоции получают.
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