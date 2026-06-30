На поля вышли 27 команд – побывали на республиканском турнире по торфяному футболу

Здесь нет идеального зеленого газона, под ногами игроков торфяная трясина. На поле небольшого поселка Правдинский Пуховичского района республиканский турнир по торфяному футболу – самый вязкий и зрелищный матч этого лета. Правила просты, но экстремальный бег по колено в грязи и тонны чистых эмоций, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Система подготовки кадров – побывали в историко-образовательном центре торфяной промышленности.

В этом году на торфяные поля вышли 27 команд. Конкуренцию белорусским футболистам составили гости из России, приехавшие с серьезными спортивными амбициями. Главная особенность матчей – смешанные составы. В грязевых баталиях на равных с мужчинами сражаются женщины.