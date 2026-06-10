Для лучших пионеров Миской области – рассказываем о профильном оздоровительном лагере «Лидер»

В Минской области стартовала летняя оздоровительная кампания. Это значит, что сотни лагерей официально распахнули свои двери для 58 тысяч школьников. Ребята смогут не просто насладиться долгожданными каникулами, но безопасно и с пользой провести это лето. Каждая смена будет наполнена яркими впечатлениями, интересными открытиями и, конечно, новыми знакомствами. О том, какую программу подготовили для ребят здравницы Дзержинского района, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Оздоравливаются 85 ребят – рассказываем о лагере дневного пребывания в средней школе № 2 Фаниполя

Вдали от городского шума в окружении высоких деревьев развернулась идеальная территория детства. Началось то самое время, когда каждый день может быть наполнен яркими впечатлениями и незабываемыми событиями. Ежедневно такую возможность ребятам из разных регионов страны предоставляет воспитательно-оздоровительный лагерь «Дружба» в поселке Энергетиков. Спортивные и интеллектуальные игры, танцевальные флешмобы, познавательные квесты, караоке-шоу, творческие конкурсы – это далеко не полный перечень того, что ждет мальчишек и девчонок на протяжении пятнадцатидневной смены. Больше 10 лет за нескучный отдых ребят отвечает Виталий Быковский. Он работает учителем в Дзержинской гимназии, а летом отправляется в «Дружбу», где не пропускает ни одной смены.

Виталий Быковский, педагог-организатор воспитательно-оздоровительного лагеря «Дружба»:

Дети прибывают к нам не только из Дзержинского района, также из города Минска, из города Барановичи есть. То есть много желающих приехать сюда. Дети сами создают себе атмосферу на каждом мероприятии, поэтому оно не является однотипным.

Изюминка этой смены в том, что в «Дружбе» впервые стартовал областной профильный оздоровительный лагерь «Лидер» для лучших пионеров Минской области. Тренинги, спортивные состязания и различные творческие конкурсы – каждый день ребята учатся чему-то новому.