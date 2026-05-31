«Дукорский маёнтак» = концлагерь для животных?! История потрясла белорусов – делимся подробностями

Наша следующая история на этой неделе буквально взорвала соцсети. И, надо признать, не без причины. Посетители «Дукорского маёнтка» опубликовали кадры животных, состояние которых вызвало серьезные вопросы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Незаживающая рана у яка, хромающая косуля, нестриженые овцы. В интернете началась волна возмущения. В администрации комплекса на претензии ответили. Однако многих пользователей эти объяснения не убедили. Слишком уж сильно увиденное расходилось с официальными комментариями.

В итоге в «Дукорский маёнтак» пришли проверки. Причем сразу несколько. Контролирующие органы выявили ряд нарушений. Но, пожалуй, самый удивительный факт выяснился позже. В комплексе, где содержатся десятки животных, не было штатного ветеринарного врача. Впрочем, «Дукорский маёнтак» оказался не единственным поводом поговорить об ответственности за животных. Во время работы над сюжетом наши корреспонденты нашли еще одну показательную историю. Подробности здесь.

«Это концлагерь». Под таким громким названием ролик, снятый минчанкой в «Дукорском маёнтке», завирусился в интернете меньше, чем за сутки. Больше миллиона просмотров, тысячи лайков и комментариев. Автор видео Татьяна сама не ожидала, что видео создаст такой резонанс, но признается: после увиденного просто не могла молчать.

Татьяна Дубровская, жительница Минска:

Это бросалось в глаза, что животное хромает, никакой таблички нет, что с ней. В воскресенье после обеда никакой администрации на месте нет. Как это понимать? Я вижу яка с куском мяса, животное хромает, мне стало страшно. Побыли пару минут там и ушли, потому что дети стали задавать вопросы: мама, что с животным? Что мне ответить? А ответить все же придется. Только уже администрации комплекса, в адрес которой то и дело посыпались вопросы от неравнодушных белорусов. Люди буквально начали стучаться во все инстанции. Но обеспокоенность посетителей у руководства этнопарка вызвало не волнение, а лишь иронию.

У нас же посетители очень серьезно относятся к животным, и они написали во все службы, которые можно. Каждая служба должна приехать. После нашего разговора в соцсетях появился пост, где «Дукорский маёнтак» прокомментировал состояние своих «подопечных». По их словам, як уже родился с открытой раной, а косуля – каким-то неведомым образом получила растяжение связок. Но такой ответ не устроил ни возмущенных пользователей, ни ветеринарную службу, которая сразу же выехала в «маёнтак» для проверки. Олег Карпович, главный ветеринарный врач Минской области:

Должен быть порядок, санитарный порядок, животные должны быть чистые, подстеленные, накормленные. Соответственно, если показывать, то показывать здоровых животных. Больных надо было вовремя отделить и поставить на лечение, что не было сделано своевременно.

Как оказалось, в комплексе просто-напросто отсутствовал штатный ветврач, а потому за здоровьем и внешним видом животных следили, так сказать, время от времени. Сейчас состояние попавших в кадр четвероногих – под личным контролем областной ветслужбы. Олег Карпович:

Что касается косули, то мы ее забрали на стационарное лечение в Пуховичскую районную ветеринарную станцию. Определили ей место, сейчас ей оказывают помощь. Отдельный вольер теперь и у трехлетнего яка, здоровью которого больше ничего не угрожает.