Громкие новинки от предприятий, выставки животных и дегустации – что еще подготовили к «Белагро-2026»

В ближайшие дни в Минске пройдет выставка «Белагро». Это возможность показать свои наработки, перенять успешный опыт партнеров и открыть двери для новых. Организация шла на протяжении всего года. И дело не только в подготовке стендов и логистических цепочках. Главное – сверка технологических повесток и поиск точек для совместного роста. Сегодня «Белагро» – это не просто смотр достижений, а рабочий инструмент для интеграции. В «Белагро» примут участие компании из 12 стран. При этом посетят нашу страну более 40 иностранных делегаций, которые заинтересованы в нашем агропромышленном комплексе. О том, как готовятся к выставке, которая станет площадкой для масштабных переговоров, материал Алеси Ивановой.

Алеся Иванова, корреспондент:

Меньше суток остается до старта главного события всей аграрной индустрии. Уже завтра Минский международный выставочный центр официально распахнет свои двери для гостей и участников «Белагро-2026». А пока на площадке для передовых технологий, гастрономических открытий и масштабных контрактов идут последние приготовления.

Площадь экспозиции – более 42 тысяч квадратных метров. В числе экспонентов – свыше 570 компаний из 12 стран. Все достижения сельхозотрасли в одном месте. От животноводства и продовольствия до цифровых технологий в промышленности и агросекторе. Беларусь традиционно удивит разнообразием сельхозтехники. В этом году это более 130 образцов, среди которых свыше 35 новинок.

Сергей Петухов, заместитель начальника управления протокола и рекламы Минского тракторного завода:

5425 – наша главная изюминка. 540 лошадиных сил, трактор, который недавно представили Президенту. Их уже сделано четыре единицы. Две из них проходят полевые испытания. Минский тракторный подготовил и ряд других премьер, но пока без деталей. Все увидим завтра. К слову, впервые машины продемонстрируют в реальных полевых условиях.

Светлана Звездина, помощник генерального директора ЗАО «Минскэкспо»:

В рамках деловой программы «Белагро» предусмотрено более 40 мероприятий, которые рассчитаны не только на профессиональных посетителей и специалистов, но и на обычных посетителей. Впервые в рамках выставки пройдут Дни ритейла в Минске, которые соберут большое количество товарных сетей, пройдут кооперационные биржи, B2B-переговоры. Пройдет форум «АгроШОС» и мероприятия, рассчитанные на специалистов по всем отраслям сельского хозяйства.

В деловой суете найдется место и для агроразвлечений. Выставка племенных животных и экспозиция «Партизанская поляна», где можно будет попробовать солдатский хлеб и кашу. Традиционно пройдут конкурсы «Чемпион вкуса» и «Лучший пахарь».