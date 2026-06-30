Черное золото болот – побывали на предприятии «ТБЗ Усяж» и узнали, как добывают торф

Беларусь уверенно занимает первое место в мире по объемам производства торфяных брикетов и входит в число глобальных лидеров по объемам добычи торфа. Сегодня отрасль не просто обеспечивает внутреннюю энергетическую безопасность страны, но и активно наращивает экспорт, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Система подготовки кадров – побывали в историко-образовательном центре торфяной промышленности.

Пейзажи, напоминающие фантастические фильмы, и техника, работающая с хирургической точностью. В Беларуси в самом разгаре сезон добычи черного золота болот. То, что издалека кажется бескрайней темной пустыней, на самом деле высокотехнологичная площадка. С мая по сентябрь здесь добывают торф – богатство страны.

Михаил Хамицевич, директор предприятия «ТБЗ Усяж»:

Агрегат, с которого начинается добыча – это фрезбарабан так называемый. Происходит фрезерование торфяной залежи для того, чтобы обеспечить этот фрезерованный слой, сушку его. В дальнейшем идет несколько операций по ворошению. Валкование позволяет собрать в валок торф, после чего идет уборка. Уборка торфа происходит уборочными машинами. После чего продукция складируется в складочные единицы, которые мы называем штабеля торфа. Им передается правильная геометрия для того, чтобы предотвратить от намокания в дальнейшем, так как наша продукция хранится непосредственно на полях добычи торфа. В течение года, по мере необходимости, узкоколейным железнодорожным транспортом колеи 750 миллиметров мы доставляем нашу продукцию на переработку.

За годы работы на предприятии добыто более 15 миллионов тонн фрезерного торфа, произведено свыше 6,5 миллионов тонн брикетов. Сегодня в портфеле заказов предприятия флагманы цементной отрасли, обеспечивают завод и топливоснабжающие организации Минской области. Но торф – это не только важный энергетический продукт, сфер его применения куда больше. Например, сегодня из черного золота делают питательные грунты и субстраты для сельского хозяйства. Спрос на них колоссальный – белорусские составы ждут на рынках десятка стран.