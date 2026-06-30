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Черное золото болот – побывали на предприятии «ТБЗ Усяж» и узнали, как добывают торф

30 июня 2026 15:19
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Беларусь уверенно занимает первое место в мире по объемам производства торфяных брикетов и входит в число глобальных лидеров по объемам добычи торфа. Сегодня отрасль не просто обеспечивает внутреннюю энергетическую безопасность страны, но и активно наращивает экспорт, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Система подготовки кадров – побывали в историко-образовательном центре торфяной промышленности.

Черное золото болот – побывали на предприятии «ТБЗ Усяж» и узнали, как добывают торф-2

Пейзажи, напоминающие фантастические фильмы, и техника, работающая с хирургической точностью. В Беларуси в самом разгаре сезон добычи черного золота болот. То, что издалека кажется бескрайней темной пустыней, на самом деле высокотехнологичная площадка. С мая по сентябрь здесь добывают торф – богатство страны.

Черное золото болот – побывали на предприятии «ТБЗ Усяж» и узнали, как добывают торф-4

Михаил Хамицевич, директор предприятия «ТБЗ Усяж»:
Агрегат, с которого начинается добыча – это фрезбарабан так называемый. Происходит фрезерование торфяной залежи для того, чтобы обеспечить этот фрезерованный слой, сушку его. В дальнейшем идет несколько операций по ворошению. Валкование позволяет собрать в валок торф, после чего идет уборка. Уборка торфа происходит уборочными машинами. После чего продукция складируется в складочные единицы, которые мы называем штабеля торфа. Им передается правильная геометрия для того, чтобы предотвратить от намокания в дальнейшем, так как наша продукция хранится непосредственно на полях добычи торфа. В течение года, по мере необходимости, узкоколейным железнодорожным транспортом колеи 750 миллиметров мы доставляем нашу продукцию на переработку.

Черное золото болот – побывали на предприятии «ТБЗ Усяж» и узнали, как добывают торф-6

За годы работы на предприятии добыто более 15 миллионов тонн фрезерного торфа, произведено свыше 6,5 миллионов тонн брикетов. Сегодня в портфеле заказов предприятия флагманы цементной отрасли, обеспечивают завод и топливоснабжающие организации Минской области. Но торф – это не только важный энергетический продукт, сфер его применения куда больше. Например, сегодня из черного золота делают питательные грунты и субстраты для сельского хозяйства. Спрос на них колоссальный – белорусские составы ждут на рынках десятка стран.

Черное золото болот – побывали на предприятии «ТБЗ Усяж» и узнали, как добывают торф-8

Михаил Хамицевич:
Активно мы развиваем направление нетопливной группы. Для этих целей у нас филиал «Туршовка», на котором построен современный цех с оборудованием, которое позволяет перерабатывать верховой торф. Мы занимаемся производством субстратов, торфяных грунтов, торфа кипованного верхового. География поставок нашей продукции нетопливного назначения включает как фермерские хозяйства Республики Беларусь, Российская Федерация, Узбекистан, Казахстан, а также Китай.

Подробности в видео.

# Михаил Хамицевич # Алеся Иванова # Предприятия Беларуси

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