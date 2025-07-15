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Новости по тегу #Алеся Бортич

Какие необычные гастрономические мероприятия предлагают в Беларуси – поговорили с организатором
15 июля 2025 18:04

Какие необычные гастрономические мероприятия предлагают в Беларуси – поговорили с организатором

Место для зарядки занял не электрокар! В ГАИ рассказали, что делать в такой ситуации
02 апреля 2025 11:08

Место для зарядки занял не электрокар! В ГАИ рассказали, что делать в такой ситуации

Мужчина должен? Какие правила этикета необходимо соблюдать на свидании
08 ноября 2024 12:54

Мужчина должен? Какие правила этикета необходимо соблюдать на свидании

Этикет – обман общества? Разбираемся, актуальны ли в XXI веке правила хорошего тона
08 ноября 2024 12:39

Этикет – обман общества? Разбираемся, актуальны ли в XXI веке правила хорошего тона

«Целое искусство, которое возникло до нашей эры». Раскрываем секреты проведения чайной церемонии
16 ноября 2023 13:01

«Целое искусство, которое возникло до нашей эры». Раскрываем секреты проведения чайной церемонии

«Возникает интерес к противоположному полу». Как говорить с ребёнком о любви и сексе?
29 марта 2023 11:17

«Возникает интерес к противоположному полу». Как говорить с ребёнком о любви и сексе?

«В этом состоит особенность переходного возраста». Почему подросткам свойственно бунтовать?
28 марта 2023 17:58

«В этом состоит особенность переходного возраста». Почему подросткам свойственно бунтовать?

Познакомитесь с Дедом Морозом XIX века и научитесь общаться при помощи веера. Почему стоит прийти на бал в Лошицкой усадьбе?
22 декабря 2022 16:29

Познакомитесь с Дедом Морозом XIX века и научитесь общаться при помощи веера. Почему стоит прийти на бал в Лошицкой усадьбе?

Не дарите предметы личной гигиены. Как выбрать подарок для коллег?
21 декабря 2022 15:08

Не дарите предметы личной гигиены. Как выбрать подарок для коллег?

«На помощь приходят технологии гостеприимства». Насколько в Беларуси популярны услуги кейтеринга?
01 ноября 2022 17:42

«На помощь приходят технологии гостеприимства». Насколько в Беларуси популярны услуги кейтеринга?

Кто будет – мальчик или девочка? Почему современные родители всё чаще устраивают гендер-пати
01 ноября 2022 15:29

Кто будет – мальчик или девочка? Почему современные родители всё чаще устраивают гендер-пати

«На воздушных шарах уже катались». Какие необычные услуги предлагают организаторы мероприятий в Минске?
01 ноября 2022 15:16

«На воздушных шарах уже катались». Какие необычные услуги предлагают организаторы мероприятий в Минске?