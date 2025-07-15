Новости по тегу #Алеся Бортич

С историком кухни Еленой Микульчик у нас получился интересный тандем. Наши гости хотят не просто вкусно поесть. Они хотят окунуться в историю других стран.
Каждый, кто стал очевидцем, может сообщить по номеру 102 либо в чат-бот, чтобы привлечь нарушителя к законной ответственности.
Мужчина пригласил женщину в ресторан. Должен ли он за ней заехать по правилам этикета?
Этикет всегда был доступен элите: людям, которые любят театры, протокольные мероприятия, участие в выставках, вручении премий. Тот, кто посещает такие мероприятия по воле души, то они стараются изучать правила этикета. Но если вам этого не хочется, то не надо никого обманывать.
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