«На помощь приходят технологии гостеприимства». Насколько в Беларуси популярны услуги кейтеринга?

Мы все реже ходим друг к другу в гости и накрываем стол для друзей. Если раньше это было исключительно столичным явлением, то теперь и в других городах страны встречи все чаще назначают в кафе и ресторанах. О том, куда делось белорусское гостеприимство, или оно не ушло, а приобрело новые, современные черты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Что делать, если родственники требуют дружеских посиделок дома, а сил и средств на организацию праздника не хватает? На помощь приходят технологии гостеприимства. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Современного человека сложно удивить новшествами ресторанного сервиса. Однако не каждый белорус знает, что такое кейтеринг. Это направление ресторанного сервиса, который оказывает услуги по приготовлению праздничных блюд или организации выездных банкетов. Наталья Надольская:

Кейтеринг появился в прошлом веке на Западе в эпоху строительства небоскребов. Именно в это время у предприятий появилась необходимость организовывать питание рабочих. В наши дни кейтеринг вышел на новый уровень – кроме корпоративных сотрудников, стал обслуживать свадьбы, дни рождения, выпускные и семейные праздники. Алеся Лакина:

Алеся, в вашей работе, организации есть место кейтерингу?

Алеся Бортич, организатор авторских мероприятий в Минске:

Нам, на самом деле, не хватает соотношения цены-качества для посещения мероприятий между всеми возможностями, которые дают время и платежеспособность населения. Поэтому я как организатор стараюсь в первую очередь делать акцент на культурную составляющую, чтобы мои мероприятия были доступны людям разного уровня платежеспособности – это самая первая задача. Меня бабушка всегда учила скромности. Она всегда молилась перед каждым употреблением пищи. Мне все-таки, когда ты можешь сделать что-то яркое и красивое, близко по духу. Алеся Лакина:

Что едят гости – неважно, главное, ярко и красиво? Алеся Бортич:

Нет, скажем прямо, все зависит от уровня мероприятия – что ты делаешь. У меня же немножко нестандартная ниша. Это когда ты на 3-4 часа погружаешься – постановка театральная, художественная выставка, там, где уместен бокал брюта. Леди же не нужно много кушать, а что-то красиво, изящно положить в рот, чтобы не выпачкать макияж и прочее. Здесь в первую очередь на это настроено. Кейтеринг – это потрясающе красиво. Единственное, когда просчитываешь работу барменов, работу по приготовлению и обслуживанию, это получается недешевое мероприятие, очень увеличивает бюджет.