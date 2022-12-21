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Не дарите предметы личной гигиены. Как выбрать подарок для коллег?

21 декабря 2022 15:08
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Вера Позняк, корреспондент:
Подарочный этикет – важная деталь, знание которого поможет избежать множество неловких ситуаций. И если презент для семьи придумать легко, то выбрать подарок для коллег – задача не из простых.

Новогодние поздравления на работе во многих коллективах уже стали традицией. Атмосфера праздника витает повсюду,  декабрьская новогодняя суета официально стартовала.​

Не дарите предметы личной гигиены. Как выбрать подарок для коллег?-1

Конечно, я собираюсь поздравлять своих коллег, это непременный атрибут каждого Нового года. Выбираю, что дарить, смотрю елочные игрушки.

Не дарите предметы личной гигиены. Как выбрать подарок для коллег?-4

Я не собираюсь в этом году поздравлять коллег, потому что я предпочитаю сделать какой-нибудь ужин и провести время вместе.

Не дарите предметы личной гигиены. Как выбрать подарок для коллег?-7

Коллег поздравлять с Новым годом обязательно буду, особенно девушек, обещаю это сделать очень качественно.

Не дарите предметы личной гигиены. Как выбрать подарок для коллег?-10

Какой-нибудь сладкий стол с оригинальными вкусностями, возможно, будет.

Подарки – знак внимания и признательности, но прежде чем отправиться за покупками, следует тщательно изучить правила подарочного этикета.

Не дарите предметы личной гигиены. Как выбрать подарок для коллег?-13

Алеся Бортич, организатор культурных проектов:
Своему начальнику ни в коем случае не дарите деньги и дорогостоящие подарки, это расценивается как взятка, такой подарок будет для вас какой-то проблемой в дальнейших трудовых отношениях, ваши старания никто не оценит.

Упаковка подарка обязательно должна быть в новогодней тематике. Приветствуются красные и зеленые цвета с зимними рисунками.

Алеся Бортич:
Мы всегда учитываем интересы, не будем дарить предметы личной гигиены, это оскорбительно, потому что это обычные правила, которые сам человек будет подбирать, каким дезодорантом пользоваться, духами. Не дарите колющие и режущие предметы, они говорят о ваших колючих отношениях. Новогодние подарки должны быть добрыми, волшебными, с привкусом волшебства. Когда получаете подарок, распакуйте его, искренне поблагодарите, улыбнитесь. Вы не обязаны взамен дарить равнозначный подарок.

Не дарите предметы личной гигиены. Как выбрать подарок для коллег?-16

Все большую популярность в коллективах набирает игра «Тайный Санта». Каждому участнику достается свой подопечный, для которого и готовится сюрприз, а распределение происходит случайным образом. Сам даритель при этом остается тем самым тайным Сантой. Смысл заключается в том, чтобы никто не остался без подарка​.

Алеся Бортич:
Смело выбирайте символ наступающего года, сейчас год Кролика, выбирайте сладости, пирожные, эклеры к Новому году, выбирайте адвент-календари, выбирайте свечи, ароматизаторы для воздуха.

Важно заранее поинтересоваться о предпочтениях человека, персональный подарок не только будет приятен, но и принесет пользу.

Не дарите предметы личной гигиены. Как выбрать подарок для коллег?-19

Алеся Бортич:
Отличным новогодним подарком считается подарочный сертификат, но будьте осторожны. Статистика говорит о том, что большинство подарочных сертификатов сгорают, услугой подарочного сертификата не пользуются.

К слову, в некоторых странах подарки коллегам принято дарить с чеком, при его наличии неудачный презент можно обменять на что-то более подходящее.​

Алеся Бортич:
Смело выбирайте билеты на премьеру новогоднего фильма, билеты в театр оперы и балета. Корпоративная фотосессия объединит ваш коллектив, будьте щедрыми, постарайтесь не забыть никого, даже самый маленький знак внимания будет приятен человеку, которого вы поздравляете с Новым годом. Не забудьте обнять человека, которому дарите подарок.

При грамотном подходе подарок поможет сблизиться и улучшить рабочую обстановку. Дарите с душой и не скупитесь на комплименты.

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# Новый год # общество # Вера Позняк # Алеся Бортич # Фотофакт

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