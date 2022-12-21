Не дарите предметы личной гигиены. Как выбрать подарок для коллег?

Вера Позняк, корреспондент:

Подарочный этикет – важная деталь, знание которого поможет избежать множество неловких ситуаций. И если презент для семьи придумать легко, то выбрать подарок для коллег – задача не из простых. Новогодние поздравления на работе во многих коллективах уже стали традицией. Атмосфера праздника витает повсюду, декабрьская новогодняя суета официально стартовала.​

Конечно, я собираюсь поздравлять своих коллег, это непременный атрибут каждого Нового года. Выбираю, что дарить, смотрю елочные игрушки.

Я не собираюсь в этом году поздравлять коллег, потому что я предпочитаю сделать какой-нибудь ужин и провести время вместе.

Коллег поздравлять с Новым годом обязательно буду, особенно девушек, обещаю это сделать очень качественно.

Какой-нибудь сладкий стол с оригинальными вкусностями, возможно, будет. Подарки – знак внимания и признательности, но прежде чем отправиться за покупками, следует тщательно изучить правила подарочного этикета.

Алеся Бортич, организатор культурных проектов:

Своему начальнику ни в коем случае не дарите деньги и дорогостоящие подарки, это расценивается как взятка, такой подарок будет для вас какой-то проблемой в дальнейших трудовых отношениях, ваши старания никто не оценит. Упаковка подарка обязательно должна быть в новогодней тематике. Приветствуются красные и зеленые цвета с зимними рисунками. Алеся Бортич:

Мы всегда учитываем интересы, не будем дарить предметы личной гигиены, это оскорбительно, потому что это обычные правила, которые сам человек будет подбирать, каким дезодорантом пользоваться, духами. Не дарите колющие и режущие предметы, они говорят о ваших колючих отношениях. Новогодние подарки должны быть добрыми, волшебными, с привкусом волшебства. Когда получаете подарок, распакуйте его, искренне поблагодарите, улыбнитесь. Вы не обязаны взамен дарить равнозначный подарок.

Все большую популярность в коллективах набирает игра «Тайный Санта». Каждому участнику достается свой подопечный, для которого и готовится сюрприз, а распределение происходит случайным образом. Сам даритель при этом остается тем самым тайным Сантой. Смысл заключается в том, чтобы никто не остался без подарка​. Алеся Бортич:

Смело выбирайте символ наступающего года, сейчас год Кролика, выбирайте сладости, пирожные, эклеры к Новому году, выбирайте адвент-календари, выбирайте свечи, ароматизаторы для воздуха. Важно заранее поинтересоваться о предпочтениях человека, персональный подарок не только будет приятен, но и принесет пользу.