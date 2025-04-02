Место для зарядки занял не электрокар! В ГАИ рассказали, что делать в такой ситуации

С приходом весны мы меняем не только гардероб, но и средство передвижения. Что только ни выкатывается сейчас на улицы: и самокаты, и моноколеса, и велосипеды. Казалось бы, экология, здоровый образ жизни, но с другой стороны, безопасность людей и тех же участников дорожного движения под угрозой. В студии ток-шоу «Точки над i» поговорили о плюсах и минусах. И, конечно же, о правилах вождения самокатов.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Вам не страшно было пересаживаться на электрокар?

Алеся Бортич, владелица электрокара:

Нет. Если бы не было гаража, в котором я заряжаю автомобиль, а это рядом с домом, возможно, я бы воздержалась от покупки по той простой причине, что, несмотря на то, что есть «Маланка», приложение в телефон устанавливаешь, и там очень четко отображается, где ближайшая свободная парковка, сколько пистолетов, с каким типом разъемов и так далее. То есть все это хорошо автоматизировано, но не хватает городу, уже не хватает этих свободных «Маланак» при том, что обычные автомобили, как правило, используют места для зарядки для парковки. Тогда тебе нужно вызывать ГАИ, ждать, пока приедет сотрудник, составить протокол, и тебе проще уехать, но если это не делать, то мы не достучимся в принципе до людей.

Михаил Свито, ведущий:

Вы уже сказали, что бывают проблемы с парковками, когда кто-то ставит свой автомобиль на место электрокара. Контролируется ли как-то эта ситуация?