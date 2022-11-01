«На воздушных шарах уже катались». Какие необычные услуги предлагают организаторы мероприятий в Минске?

Мы все реже ходим друг к другу в гости и накрываем стол для друзей. Если раньше это было исключительно столичным явлением, то теперь и в других городах страны встречи все чаще назначают в кафе и ресторанах. О том, куда делось белорусское гостеприимство, или оно не ушло, а приобрело новые, современные черты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, спрос рождает предложение, и в обратную сторону это тоже действует. Если у людей есть выбор, средства, почему бы не организовать себе какой-то тематический праздник. Может быть, какие-то необычные запросы есть у людей? Чего хотят? На воздушных шарах уже катались – кажется, уже все предложено. Свадьбы под водой были.
Алеся Бортич, организатор авторских мероприятий в Минске:
Самый мой любимый запрос – это когда мужчина сказал, что хочет сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной в Большом театре со сцены. Я так включилась. «Ромео и Джульетта» – такой красивый романтический балет. Мы понимали, что это будет просто невероятное событие. Но когда я обратилась в театр, сказали, что по правилам посещения, технике безопасности, ряду регламентов этого сделать нельзя. Я уже пыталась заручиться всеми честными словами, которые только могут родиться у меня в голове. У нас ничего не получилось, тогда мы решили, что «Ромео и Джульетта» – все-таки должно состояться мероприятие. Мы пошли все вместе большой компанией на балет и потом на ступеньках театра просто окружили, на итальянском языке я сделала распечатки, люди читали, как могли, какие-то красивые фразы о любви из «Ромео и Джульетты» на языке оригинала. Он сделал предложение на колене, все так растерялись – сначала реально отняло мову. Молодой человек рассчитывал, что будут прямо огромные, бурные овации, но от неожиданности мы на какое-то время просто опешили. Потом мы сообразили, до нас дошло, что же это такое произошло, и начали прямо бурно поздравлять. Поехали на Свислочь запускать водные фонарики в честь любви, молодоженов.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Очень романтичная история.
Алеся Бортич:
Это, кстати, получилось очень красиво.
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