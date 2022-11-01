«На воздушных шарах уже катались». Какие необычные услуги предлагают организаторы мероприятий в Минске?

Мы все реже ходим друг к другу в гости и накрываем стол для друзей. Если раньше это было исключительно столичным явлением, то теперь и в других городах страны встречи все чаще назначают в кафе и ресторанах. О том, куда делось белорусское гостеприимство, или оно не ушло, а приобрело новые, современные черты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, спрос рождает предложение, и в обратную сторону это тоже действует. Если у людей есть выбор, средства, почему бы не организовать себе какой-то тематический праздник. Может быть, какие-то необычные запросы есть у людей? Чего хотят? На воздушных шарах уже катались – кажется, уже все предложено. Свадьбы под водой были.