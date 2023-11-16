«Целое искусство, которое возникло до нашей эры». Раскрываем секреты проведения чайной церемонии

Что это: искусство, блажь или что-то другое, непостижимое для нашего понимания? Может ли чашка чая помочь слиться с природой и ощутить удивительную внутреннюю гармонию? Узнали у гостьи программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алеси Бортич, организатора культурных проектов.

Древняя культура Востока насыщена непривычными для нас символами, загадочными традициями. Одна из таких традиций знаменита на весь мир – чайная церемония.

Алеся Бортич, организатор культурных проектов:

Это целое искусство, которое возникло в Китае еще до нашей эры. Им утоляли жажду, когда трудились, в этом тоже есть своя ценность. Всегда, когда я провожу чайную церемонию, я говорю, что это чайная церемония глазами европейца, потому что чтобы постичь это искусство, нужны годы. Есть кунг-фу-ча – самая сложная чайная церемония, она считается самой красивой. Здесь представлены две пиалы: женская и мужская.

Искусство чайной церемонии в Китае и Японии отличается. В китайской чайной церемонии больше уделяется внимания качеству чая, а в японской чайной церемонии больше внимания уделяется антуражности обстановки.