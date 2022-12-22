Познакомитесь с Дедом Морозом XIX века и научитесь общаться при помощи веера. Почему стоит прийти на бал в Лошицкой усадьбе?

Полонез, кадриль, вальс, полька, котильон. Еще во времена Пушкина главным развлечением считались балы, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Это было место и для общения, и для игры, и для знакомств, и для танцев. Что бы там ни говорили критики о болдинской осени и плодотворном влиянии одиночества в Михайловском, все это далеко от истины. Поэт предпочитал светский образ жизни и очень любил бывать на балах.

А сегодня такая возможность есть и у вас: 24 декабря в Лошицкой усадьбе пройдет большой новогодний бал-маскарад. Каким был Дед Мороз XIX века, где можно научиться танцевать вальс гавот и как звучит китайский музыкальный инструмент эрху? Узнаем.

Павел Чванов, хореограф:

Каждый раз мы стараемся подходить к постановке номеров индивидуально, чтобы это было что-то уникальное, чтобы наши балы отличались между собой. Например, в этом году мы ставим необычный вальс. Это вальс гавот. Также это будет полонез и мазурка. Но если полонез уже знаком любителям столичных балов, то гавот – что-то новенькое. Он вовсе не похож на привычную нам классику.

Павел Чванов:

В этом вальсе как такового вальса, движений вальсирования не очень много. Много разных поворотов, перемещений. Это что-то своеобразное, уникальное. Но смогут ли освоить замысловатые движения новички? Организаторы утверждают: смогут! Ну а если не будет получаться, то на помощь придут опытные хореографы.

Павел Чванов:

Мы с Вероникой часто подходили, индивидуально объясняли какие-то детали, потому что не все сразу воспринимали, как тот же полонез, где основа – идти и строить картинку благодаря шагам, а сами движения не очень сложные. А в гавоте мы старались индивидуально доносить, как это делается. Начиная с XIX века, бал открывался полонезом. Второй на балу была кадриль. После полонеза и кадрили наступала очередь вальса. Но главным танцем считалась мазурка, которую исполняли чрезвычайно элегантно. Во времена Пушкина именно в мазурке раскрывалось все танцевальное мастерство. И этот танец означал разгар бала.

Вероника Куклицкая, хореограф:

Мазурка – достаточно веселый танец. Это что-то вроде польки. Он простой, но можно загоняться буквально за минуту. По кругу одни движения. Мы решили оставить его на конец бала, чтобы поднять всем настроение. Еще будет небольшой танец-сюрприз, мастер-класс на самом балу, в котором могут принять участие ее только ребята, которые у нас занимались на занятиях, но и просто гости бала. Там можно всем прийти и потанцевать, насладиться. Кроме того, мазурка считалась наиболее важным приглашением на балу и самым подходящим танцем «для признаний». Каким-то загадочным образом именно она располагала к романтической беседе.

Надежда Гавриленко, старший научный сотрудник филиала «Музея «Лошицкая усадьба»:

Подготовка бала включала подбор не только платья, но и аксессуаров. Конечно же, это был веер, а еще такой небольшой элемент, как бальная книжечка. Бальные книжечки появляются в XVIII веке в Европе, на территории Российской империи и в США. Это становится важным атрибутом каждой дамы для бала. Первые бальные книжечки были настоящим предметом искусства. Их изготовлением занимались ювелиры, используя драгоценные камни и, конечно же, металлы. Многие начинают изготавливать специально отдельные бальные книжечки только на один вечер.

Такие книжечки уже были именными, но все равно сохранялся тот же порядок. Указывался список танцев. Дама должна была заполнить эту книжечку. Каждой такой книжечке полагался небольшой карандашик – назначать на один прием нужно было не больше трех танцев. Последующие танцы девушка назначает уже на самом вечере. Чем больше заполненных танцев, тем популярнее девушка считалась. Хвастаться, конечно, было не принято, но можно. Записываем имена и идем разучивать язык жестов. Тут главным подспорьем у дам был веер.

Василий Сидорович, ведущий научный сотрудник филиала «Музей «Лошицкая усадьба»:

Если веера сегодня используются как аксессуары для обмахивания себя в жаркую пору года, то еще в начале прошлого века очень часто их можно было видеть как средства коммуникации невербальной. Во-первых, веером могли намекнуть гостям на то, какое будет сегодня мероприятие. Белый веер был символом спокойствия и чистоты, красный веер – символом любви и страсти, активной бурлящей жизни, зеленый был цветом надежды. И общеизвестный факт. Черный веер являлся символом траура либо иной семейной трагедии.

Для нас сегодня на мероприятиях важно, как языком веера можно было общаться. Например, веером вы могли пригласить человека на танец, подозвать его к себе. Если же ваш компаньон, партнер был очень назойливым, вы могли веером от него небрежно отмахнуться. Для этого аксессуар брали в правую руку в разложенном виде и старались будто бы отдалить от себя человека. Если же во время мероприятия вы почувствовали, что влюблены в кого-то из гостей вечера, вы могли признаться в этих глубоких чувствах тоже при помощи этого аксессуара. Сложенный веер указывался на человека верхушкой. После этого верхушкой подносили веер к сердцу. То есть человека, которого только что отметили среди гостей, как будто пускали к себе в сердце.

С глаз долой, из сердца вон! Если вы кого-то разлюбили, можно было сделать обратный жест – от сердца. Кроме того, веер помогал хозяйке мероприятия. Им можно было корректировать программу: поторопить гостей или пригласить принять участие в следующих активностях. И это далеко не все функции небольшого аксессуара. Взмах веера – и мы приглашаем гостей проследовать далее. Танцы были не единственным развлечением элегантного века. Исполнение музыкальных произведений под аккомпанемент тоже считалось неотъемлемой частью вечера.

Ву Юнь Танна, музыкант:

Я из Китая, сегодня я играю на инструменте эрху. Это китайский традиционный инструмент. Танна уже на родном языке рассказала о любимом инструменте эрху.

Ву Юнь Танна:

Это древний китайский музыкальный инструмент. Он может использоваться не только для традиционной музыки, но и для современной зарубежной. Гостья из Китая учится в аспирантуре Белорусской академии музыки. Ву Юнь Танна:

Я очень рада, что приехала в Беларусь, чтобы здесь учиться. Я получаю хорошее образование, и Беларусь – прекрасная страна, у нее хорошие отношения с Китаем. Люди очень добрые, мне хорошо здесь. Я счастлива.

Главными событиями бала в Лошицкой усадьбе станут музыка и танцы. Вместе с танцмейстерами участники разучат основные композиции фигур и переходов популярных танцев XIX века. А уроки бального этикета «Тайный код кавалеров и дам» и Сarnet de bal познакомят с культурой использования веера и бальной книжечки. Но и это далеко не все. Истинных гурманов ожидают секреты составления новогоднего меню из блюд кухонь народов мира. Наиболее активные и любознательные участники бала и вовсе смогут поучаствовать в «Гастрономическом детективе».

Алеся Бортич, организатор авторских мероприятий:

24 декабря у нас состоится новогодний бал-маскарад. Мы представим для минчан танцевальную программу, много живой музыки, мастер-классы как украшали елку в XIX веке, как дарили подарки. Главным персонажем станет Дед Мороз XIX века. Мы решили с этим персонажем познакомиться поближе. Создадим его в образе, который будет большим сюрпризом для всех гостей. Уже заинтриговали? Тогда небольшой спойлер. Алеся Бортич:

Мы уже привыкли, что Дед Мороз – это яркий, красочный персонаж, ярко-красный. Мы знаем: борода. Знаем его могучим весельчаком, которого все ждут. А так ли это было в XIX веке, таким ли уж добреньким был Дед Мороз или это был вредный старец? Узнаем. Так что тут точно не соскучишься! А волшебства и таинственности в праздник добавят гадания и карта желаний от мага Татьяны Дунаевой. И не забудьте о дресс-коде!

Лидия Маркович, заведующая филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:

В середине XIX века в Минске стали известны на весь город, даже на всю губернию, танцевальные вторники Горвата. Они проживали в доме дель Паце, это сегодня угол улицы Раковской и площади Свободы, как раз около галереи Савицкого. Каждый вторник все жители Минска съезжались к ним в гости, и начинался праздник. Правда, было одно условие, чтобы платья были из батиста либо хлопка. Однажды туда явились сестры Прцшинские из нашей Лошицы, были в шелковых нарядах. Их тогда откомментировали как «розы среди букета полевых цветов».

Если с мужской модой всегда было достаточно просто – обычно на балы надевали фрак, то женская отличалась изысканностью. Лидия Маркович:

В 50-е годы в моду входят кринолины. Несмотря на то, что они хорошо держат форму, фасон юбок дают, тем не менее и критиковали кринолины. Их суть была в том, что они были легкие. Если дует ветер, юбка поднимается, это уже не комильфо было. Практически два десятилетия держались юбки с рюшами. Даже описывают одну модель, где было 103 волана нашито. Представьте, какой это был вес. А еще они были пожароопасными.