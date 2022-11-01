Кто будет – мальчик или девочка? Почему современные родители всё чаще устраивают гендер-пати

Мы все реже ходим друг к другу в гости и накрываем стол для друзей. Если раньше это было исключительно столичным явлением, то теперь и в других городах страны встречи все чаще назначают в кафе и ресторанах. О том, куда делось белорусское гостеприимство, или оно не ушло, а приобрело новые, современные черты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Может, вы выдели сейчас в социальных сетях популярные ролики, когда узнают пол младенца. Раньше как узнавали, кто родится? Прямо в процессе рождения узнавали кто – мальчик или девочка. Даже на УЗИ не всегда либо хотели знать, либо были возможности рассказать родителям, кто у них будет. Сейчас как это делается – летят самолеты, разбрызгивают розового цвета порошок либо голубого, и родители узнают, кто у них будет – мальчик или девочка. У вас были такие мероприятия?