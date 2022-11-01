Прямой эфир

Кто будет – мальчик или девочка? Почему современные родители всё чаще устраивают гендер-пати

01 ноября 2022 15:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мы все реже ходим друг к другу в гости и накрываем стол для друзей. Если раньше это было исключительно столичным явлением, то теперь и в других городах страны встречи все чаще назначают в кафе и ресторанах. О том, куда делось белорусское гостеприимство, или оно не ушло, а приобрело новые, современные черты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Может, вы выдели сейчас в социальных сетях популярные ролики, когда узнают пол младенца. Раньше как узнавали, кто родится? Прямо в процессе рождения узнавали кто – мальчик или девочка. Даже на УЗИ не всегда либо хотели знать, либо были возможности рассказать родителям, кто у них будет. Сейчас как это делается – летят самолеты, разбрызгивают розового цвета порошок либо голубого, и родители узнают, кто у них будет – мальчик или девочка. У вас были такие мероприятия?

Кто будет – мальчик или девочка? Почему современные родители всё чаще устраивают гендер-пати-1

Алеся Бортич, организатор авторских мероприятий в Минске:
Таких мероприятий не было.

Наталья Надольская:
Вы видели эти ролики, когда помпезно узнают о том, кто родится – мальчик или девочка?

Алеся Бортич:
Не видела.

Наталья Надольская:
Гендер-пати называется.

Кто будет – мальчик или девочка? Почему современные родители всё чаще устраивают гендер-пати-4

Алеся Бортич:
Прикольно.

Наталья Надольская:
Вам на заметку как организатору тематических мероприятий. Предложите. Возьмите список всех, кто должен вот-вот родить в декабре, январе, и предлагайте гендер-пати.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Провели, сделали свадьбу, организовали, знаете, что кто-то…

Наталья Надольская:
Позвоните и скажите: «Вы как, не готовы еще к гендер-пати?»

«На воздушных шарах уже катались». Какие необычные услуги предлагает организатор мероприятий в Минске – подробнее здесь.

# Праздники # общество # Наталья Надольская # Алеся Бортич # Алеся Лакина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как выбирали самую артистичную и дружную семью Минска? Заглянули за кулисы первого фестиваля-слёта
01 ноября 2022 15:23

Как выбирали самую артистичную и дружную семью Минска? Заглянули за кулисы первого фестиваля-слёта

«На воздушных шарах уже катались». Какие необычные услуги предлагают организаторы мероприятий в Минске?
01 ноября 2022 15:16

«На воздушных шарах уже катались». Какие необычные услуги предлагают организаторы мероприятий в Минске?

«О чём говорить при встрече?» Как социальные сети влияют на личное общение
01 ноября 2022 15:11

«О чём говорить при встрече?» Как социальные сети влияют на личное общение