Этикет – обман общества? Разбираемся, актуальны ли в XXI веке правила хорошего тона
Хорошие манеры, как известно, – пропуск в светскую жизнь. Знание того самого этикета помогает произвести первое незабываемое впечатление. Например, своим внешним видом, умением говорить и правильно поддержать беседу, уверенно себя чувствовать и, конечно же, умением пользоваться предметами. Но так ли это необходимо в XXI веке – оставаться той самой леди или тем самым настоящим джентльменом? Об этом и не только поговорили в ток-шоу «Точки над «i».
Алеся Бортич, организатор культурных проектов:
Конечно, устарело, например, искусство реверанса, которое было в XIX веке. Королевский этикет предполагает знание таких моментов. Но для обычного обывателя уже достаточно просто доброжелательности. С его начинается наш контакт: доброжелательность, улыбка, когда зрительный контакт устанавливаем с человеком. Есть еще такой невербальный язык общения, когда мы делаем красивый кивок головой.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы говорите, что это красиво. Но ведь сейчас мир уходит от каких-то рамок, и люди считают, что надо жить в свое удовольствие, делать так, как удобно.
Алеся Бортич:
Я бы сказала, что этикет всегда был доступен элите: людям, которые любят театры, протокольные мероприятия, участие в выставках, вручении премий. Тот, кто посещает такие мероприятия по воле души, то они стараются изучать правила этикета. Но если вам этого не хочется, то не надо никого обманывать. Хотела бы пояснить, что этикет – это то, когда вы наименьшее количество людей ставите в неловкое положение. Этикет облегчает правила общения, и вам будет комфортно с человеком, который знает этикет. Я за то, что если вам откликается галантность, если вам нравятся такие манеры и вы расцветаете, тренируйте эти манеры, взращивайте их в себе.
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