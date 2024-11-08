Этикет – обман общества? Разбираемся, актуальны ли в XXI веке правила хорошего тона

Хорошие манеры, как известно, – пропуск в светскую жизнь. Знание того самого этикета помогает произвести первое незабываемое впечатление. Например, своим внешним видом, умением говорить и правильно поддержать беседу, уверенно себя чувствовать и, конечно же, умением пользоваться предметами. Но так ли это необходимо в XXI веке – оставаться той самой леди или тем самым настоящим джентльменом? Об этом и не только поговорили в ток-шоу «Точки над «i».

Алеся Бортич, организатор культурных проектов:

Конечно, устарело, например, искусство реверанса, которое было в XIX веке. Королевский этикет предполагает знание таких моментов. Но для обычного обывателя уже достаточно просто доброжелательности. С его начинается наш контакт: доброжелательность, улыбка, когда зрительный контакт устанавливаем с человеком. Есть еще такой невербальный язык общения, когда мы делаем красивый кивок головой.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы говорите, что это красиво. Но ведь сейчас мир уходит от каких-то рамок, и люди считают, что надо жить в свое удовольствие, делать так, как удобно.