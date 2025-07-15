Какие необычные гастрономические мероприятия предлагают в Беларуси – поговорили с организатором

Существует такой стереотип, что в Беларуси все блюда готовят в основном из картофеля. Это не так. Национальная кухня гораздо разнообразнее. Гастрономический туризм в нашей стране развивается. Многие туристы приезжают к нам именно для того, чтобы отведать еще неизвестные блюда.
Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая:
В старину гастрономические традиции были у каждого сословия, благодаря чему появились шляхетская, мещанская, магнатская, крестьянская кухни. Алеся, вы как раз продвигаете изысканные гастрономические мероприятия. Например, вы делали гастрономический бал при дворе его величества Людовика XIV «Кухни четырех королев». Расскажите об этом.
Алеся Бортич, организатор авторских мероприятий:
Мне очень приятно, что интерес растет к белорусской кухне. И не только к белорусской, к французской. Люди хотят не просто вкусно покушать. Они хотят окунуться в историю страны, других стран. Мы столкнулись с таким необычным форматом, когда нарядные люди приходят на мероприятие в стиле «Радзивилловская кухня», кухня эпохи Наполеона – фуа-гра и шампанское. Предлагаем гостям в красивом виде, изысканной атмосфере, с погружением в историю окунуться не только в приготовление блюд. Но и в то, что на экране отображается, идет красивая лекция. Все это стало возможным благодаря… С историком кухни Еленой Микульчик у нас получился безумно интересный тандем. Эти мероприятия, когда приходят люди: они удивлены тем, что еда – это может быть еще и аристократично. Это может быть такое целое театральное действо. А не просто, как пришли в ресторан.
Подробности в видео.