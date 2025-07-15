Какие необычные гастрономические мероприятия предлагают в Беларуси – поговорили с организатором

Существует такой стереотип, что в Беларуси все блюда готовят в основном из картофеля. Это не так. Национальная кухня гораздо разнообразнее. Гастрономический туризм в нашей стране развивается. Многие туристы приезжают к нам именно для того, чтобы отведать еще неизвестные блюда.

Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая:

В старину гастрономические традиции были у каждого сословия, благодаря чему появились шляхетская, мещанская, магнатская, крестьянская кухни. Алеся, вы как раз продвигаете изысканные гастрономические мероприятия. Например, вы делали гастрономический бал при дворе его величества Людовика XIV «Кухни четырех королев». Расскажите об этом.