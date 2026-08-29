Прямой эфир

Рыбная отрасль стран ЕС понесла многомиллионные убытки из-за жары

29 августа 2026 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Аномальная жара и засуха в Европе нанесли тяжелейший удар по рыбному и лесному хозяйству. Рыбоводческая отрасль в центре и на юго‑востоке региона недосчиталась миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыбная отрасль стран ЕС понесла многомиллионные убытки из-за жары-2

В Венгрии из‑за зноя пересохло почти полторы тысячи гектаров водных ресурсов. Погибло около 300 тонн рыбы, а убытки превысили 4 миллиона евро. В Румынии засуха уничтожает продуктивность карпа третий год подряд. Чешские фермеры спасают рыбу аэраторами. Не менее катастрофическая ситуация сложилась и в лесах. По данным ООН, от усыхания деревьев страдает половина территории Евросоюза, а дефицит осадков стал сильнейшим за 60 лет. Ослабленные массивы уничтожают короеды, а на борьбу с лесными пожарами государства ЕС уже потратили более 3 миллиардов евро.

# Европейский союз

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп объявил о заключении крупнейшей нефтяной сделки между США и Венесуэлой
29 августа 2026 13:41

Трамп объявил о заключении крупнейшей нефтяной сделки между США и Венесуэлой

Более 1 млн человек эвакуировали на востоке Китая из-за тайфуна «Саудель»
29 августа 2026 10:45

Более 1 млн человек эвакуировали на востоке Китая из-за тайфуна «Саудель»

В Финляндии опасаются массового оттока населения из-за закрытия границы с Россией
29 августа 2026 10:38

В Финляндии опасаются массового оттока населения из-за закрытия границы с Россией