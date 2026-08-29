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Один из самых любимых овощей белорусов! Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах картофеля

29 августа 2026 14:05
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Один из самых любимых овощей белорусов! Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах картофеля-1

Наталья Зайцева, нутрициолог: 
Картофель – один из самых любимых и популярных блюд в Беларуси. И многие, кто следит за своим питанием, задаются вопросом, а так ли она полезна, эта картошка, и сколько ее есть?

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У картошки, как и у любого другого продукта, есть свои плюсы и минусы. И сейчас мы подробно разберемся, какие. Картошка – это очень хороший источник углеводов. Она хорошо и долго насыщает и может быть отличным гарниром. Главное – правильно ее употреблять. Также в картошке содержится клетчатка, но ее содержание именно в кожуре, поэтому важно употреблять картофель именно с кожурой. Также этот овощ богат калием, магнием, фосфором, железом, витаминами В1 и В6.

Подробнее в видео.

# Здоровье # Здоровое питание

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