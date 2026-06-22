О безопасности пассажирских перевозок, ценах на туры и транспортных новеллах – собрали мнения экспертов
Дорожный фактор. Как обстоят дела с безопасностью пассажирских перевозок в Беларуси? Какие маршруты выбирают международники? И как на качестве транспортных услуг сказались организационные новеллы? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили острые вопросы с колес.
Сколько нарушений режима труда и отдыха зафиксировано среди перевозчиков за последнее время?
Дмитрий Куликовский, заместитель начальника Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Есть перевозчики, которые допускают нарушения, и такими проблемными нарушениями является нарушение режима труда и отдыха водителей, которые выполняют международные автомобильные перевозки пассажиров.
Алена Сырова, СТВ:
Сколько таких нарушений за последнее время?
Дмитрий Куликовский:
За пять месяцев 2026 года, в сравнении с прошлым годом, мы зафиксировали в два раза меньше нарушений режима труда и отдыха. Есть положительная тенденция в этом отношении.
Алена Сырова:
Все-таки меры, которые мы приняли за последнее время, работают?
Дмитрий Куликовский:
Здесь необходимо отметить то, что указ Президента №32, которым создан реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, не распространяется на международные автомобильные перевозки. То есть международные автомобильные перевозки на сегодня остаются лицензируемым видом деятельности.
Кому проще доверять, государственному или частному перевозчику?
Кирилл Казаков, СТВ:
Кому проще доверять, государственному перевозчику или частному? Из той ситуации, которая сейчас складывается – все-таки ехать, страховка, три страны, границы.
Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Если у нас государство регулирует эти вопросы, то какая разница, частник или государственный? Я думаю, что частник даже еще больше сделает, чтобы его допустили к рынку. Частник иногда больше заинтересован сохраниться, чем государственная контура или партнер. Есть такой грех, и давайте понимать этот момент.
Второй вариант – надо определять комфорт. Люди смотрят на комфорт. И если частник дает больше комфорта, то человек его и выберет. И я здесь вообще никаких проблем не вижу.
Люди пришли – автобус нравится. Даже туроператоры стараются подобрать автобус, достаточно комфортабельный. Всегда же пишут: Wi-Fi, кондиционер, туалет, остановки.
Алена Сырова:
Я поясню, почему такой вопрос возникает. Когда у нас случается нехорошая ситуация, так уж повелось, наши люди государству могут предъявить: вы должны и далее по полочкам. Частник немножко по-другому себя ведет.
Об изменении цен на международные туры из-за объезда по России
Кирилл Казаков:
Главная новость, которая пошла, что сейчас, например, в Грузию ехать на сутки больше, соответственно, больше километраж, больше бензина и дороже.
Людмила Воронкова, руководитель туристической компании:
У нас не изменились цены. И не на сутки, там 4-5 часов буквально.
Как государственная ревизия изменила качество транспортных услуг в туркомпаниях – рассказал эксперт.
Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров «АППП», юрист:
Стоимость сейчас не поменялась. Даже этот перепробег, если мы берем от Минска в 200 километров до Москвы и 200 обратно, в основном все-таки уменьшили аппетиты туроператоры, за что мы благодарны. И перевозчики тоже заслуживают благодарности.
Но когда мы говорим о внутреннем туризме, то за счет того, что все-таки у нас происходит постоянное удорожание, мы видим новенький красивый автобус…
Кирилл Казаков:
То есть все-таки все к автобусам?
Екатерина Станкевич:
Все к автобусам, конечно. В прошлом году в аналогичном периоде в одной и той же организации таких поездок заказывалось 100, сегодня их заказывается 400. В 4 раза больше желающих посетить нашу республику. И поэтому потребность в этом транспорте растет. А это туристы, которые сюда ездят и по безвизовому режиму, из стран Западной Европы. И россияне, которые едут.
Как изменилась ситуация с незаконной перевозкой пассажиров? Ответили в транспортной инспекции.