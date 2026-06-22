О безопасности пассажирских перевозок, ценах на туры и транспортных новеллах – собрали мнения экспертов

Дорожный фактор. Как обстоят дела с безопасностью пассажирских перевозок в Беларуси? Какие маршруты выбирают международники? И как на качестве транспортных услуг сказались организационные новеллы? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили острые вопросы с колес. Сколько нарушений режима труда и отдыха зафиксировано среди перевозчиков за последнее время?

Дмитрий Куликовский, заместитель начальника Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Есть перевозчики, которые допускают нарушения, и такими проблемными нарушениями является нарушение режима труда и отдыха водителей, которые выполняют международные автомобильные перевозки пассажиров. Алена Сырова, СТВ:

Сколько таких нарушений за последнее время? Дмитрий Куликовский:

За пять месяцев 2026 года, в сравнении с прошлым годом, мы зафиксировали в два раза меньше нарушений режима труда и отдыха. Есть положительная тенденция в этом отношении.

Алена Сырова:

Все-таки меры, которые мы приняли за последнее время, работают? Дмитрий Куликовский:

Здесь необходимо отметить то, что указ Президента №32, которым создан реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, не распространяется на международные автомобильные перевозки. То есть международные автомобильные перевозки на сегодня остаются лицензируемым видом деятельности. Кому проще доверять, государственному или частному перевозчику? Кирилл Казаков, СТВ:

Кому проще доверять, государственному перевозчику или частному? Из той ситуации, которая сейчас складывается – все-таки ехать, страховка, три страны, границы.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Если у нас государство регулирует эти вопросы, то какая разница, частник или государственный? Я думаю, что частник даже еще больше сделает, чтобы его допустили к рынку. Частник иногда больше заинтересован сохраниться, чем государственная контура или партнер. Есть такой грех, и давайте понимать этот момент. Второй вариант – надо определять комфорт. Люди смотрят на комфорт. И если частник дает больше комфорта, то человек его и выберет. И я здесь вообще никаких проблем не вижу. Люди пришли – автобус нравится. Даже туроператоры стараются подобрать автобус, достаточно комфортабельный. Всегда же пишут: Wi-Fi, кондиционер, туалет, остановки. Алена Сырова:

Я поясню, почему такой вопрос возникает. Когда у нас случается нехорошая ситуация, так уж повелось, наши люди государству могут предъявить: вы должны и далее по полочкам. Частник немножко по-другому себя ведет. Об изменении цен на международные туры из-за объезда по России Кирилл Казаков:

Главная новость, которая пошла, что сейчас, например, в Грузию ехать на сутки больше, соответственно, больше километраж, больше бензина и дороже.

Людмила Воронкова, руководитель туристической компании:

У нас не изменились цены. И не на сутки, там 4-5 часов буквально. Как государственная ревизия изменила качество транспортных услуг в туркомпаниях – рассказал эксперт.

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров «АППП», юрист:

Стоимость сейчас не поменялась. Даже этот перепробег, если мы берем от Минска в 200 километров до Москвы и 200 обратно, в основном все-таки уменьшили аппетиты туроператоры, за что мы благодарны. И перевозчики тоже заслуживают благодарности. Но когда мы говорим о внутреннем туризме, то за счет того, что все-таки у нас происходит постоянное удорожание, мы видим новенький красивый автобус…