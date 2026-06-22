Как изменилась ситуация с незаконной перевозкой пассажиров? Ответили в Транспортной инспекции

Кирилл Казаков, СТВ: Насколько, условно говоря, сейчас легальны те самые перевозки, предположим, Минск-Могилев, Минск-Полоцк, Минск-Бобруйск, Минск-Солигорск и по всем остальным направлениям?

Дмитрий Куликовский, заместитель начальника Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: Скажем так, что вот эта ситуация, начиная с 2023 года, то, что Транспортный инспекция усиливала контроль в этом отношении, мы применяли такой метод, как изъятие транспортных средств, он позволил кардинально переломить эту ситуацию. И те перевозчики, которые занимались незаконной предпринимательской деятельностью в этой части, они легализовались. То есть на сегодняшний день такой острой проблемы не существует.

Алена Сырова, СТВ:

А сколько изъяли таких транспортных средств?

Дмитрий Куликовский:

Что касается статистики, то в 2025 году было изъято 282 транспортных средства. Всего. Это и категория М1, и категория М2, М3.

Кирилл Казаков:

То есть это и такси, и маршрутки, проще говоря?

Дмитрий Куликовский:

Да. А в 2024 году, для сравнения, 537 транспортных средств. За 6 месяцев этого года изъято 101 транспортное средство, и львиная доля это, конечно, категория М1, то есть такси. Что касается маршрутных транспортных средств, то их изъято всего лишь 20 транспортных средств. При этом транспортные средства автомобилеперевозчиков, которые не заключили договора об организации автомобилеперевозок пассажиров в регулярном сообщении, таких транспортных средств изъято всего лишь 5.