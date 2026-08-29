Путин на встрече с Лукашенко: Беларусь и Россия активно развивают торгово-экономическое взаимодействие

Сегодня, 29 августа, – основной день рабочего визита Александра Лукашенко в Россию. Наиболее актуальные вопросы союзной повестки – в центре внимания Президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тесное сотрудничество предполагает частые встречи. Это уже пятые переговоры на высшем уровне. Предыдущий раз главы государств выбрали неофициальную локацию в формате тет‑а‑тет на Валдае. Сегодня – в Москве. Во время встречи лидеры двух стран предметно обсудили, в том числе, кооперацию в микроэлектронике. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия способны в полной мере обеспечить себя необходимой продукцией. «Голыми не останемся» – Лукашенко о производстве микроэлектроники вместе с Россией. Александр Лукашенко позитивно оценил работу правительств Беларуси и России. А необходимость обсуждения новых моментов связывает с динамикой интеграционных процессов.

Владимир Путин, Президент России:

Все время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, которые нужно согласовать, отрегулировать. Но в целом хочу отметить, что вы это знаете лучше, чем кто-либо другой. Главное наше направление взаимодействия, торгово-экономическое, развивается успешно, несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это все-таки. По нашей статистике, 52 миллиарда долларов – оборот за прошлый год. Это хороший показатель. Но и в этом году за первые 6 месяцев текущего года – плюс еще 12,5 %. 4,5 миллиарда прямых инвестиций из России, 2,5 тысячи предприятий с российским участием. И что самое важное, на мой взгляд, и самое принципиальное – это то, что мы взаимодействуем и на традиционных направлениях, но и на направлениях, которые сегодня являются особенно важными. Это высокие технологии. И если я еще раз позволю себе повторить: благодаря вашим многолетним усилиям довольно многое сохранилось и преумножилось из того, что было создано еще во времена Советского Союза. И сейчас мы вместе можем продолжать движение по этим направлениям, включая микроэлектронику, некоторые другие направления.