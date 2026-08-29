Команда СТВ одержала победу в волейбольной игре на спартакиаде СМИ

Более 500 представителей белорусских массмедиа сегодня, 29 августа, собрались в «Стайках», чтобы выяснить, кто сильнее и быстрее, а главное – проверить на прочность командный дух. Здесь проходит республиканская спартакиада «Здоровье». Участвуют работники республиканских и региональных СМИ со всех уголков страны, а также организаций системы Министерства информации и пресс‑служб государственных органов. В числе тех, кто готов доказать, что умеет не только создавать качественный контент, но и результативен на спортивных площадках, – амбициозная команда «Столичного телевидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активная поддержка болельщиков вдохновляет медиаспортсменов на высокие достижения. Именно это позволило команде СТВ одержать убедительную победу над соперниками из Гродненской области в волейбольной игре.

Анна Гук, специалист по маркетингу СТВ: В волейболе так хорошо получилось за счет поддержки команды, командного духа и каких-то навыков, которые были до. Участвую не первый раз, и каждый раз так захватывающе, что хочется снова и снова. Потому что здоровая конкуренция, классные эмоции, классная команда. Всем спасибо!

На протяжении двух дней представители медиасферы будут соревноваться в командных и личных зачетах. Это своеобразная олимпиада для сотрудников СМИ. Участники борются за победу в волейболе, мини‑футболе, настольном теннисе, легкоатлетическом кроссе, гиревом спорте и перетягивании каната. Турнир объединил 20 команд.

Более 500 представителей белорусских СМИ участвуют в республиканской спартакиаде.

Уже завтра, 30 августа, спортивное противостояние выйдет на финиш. В программе дня – одно из самых захватывающих испытаний: перетягивание каната. А потом станут известны окончательные результаты и будет названа команда‑триумфатор всей спартакиады.