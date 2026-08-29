Детская железная дорога подготовила увлекательную программу для юных белорусов

Юные белорусы сегодня, 29 августа, совершили увлекательное путешествие. По специальному маршруту в путь отправился «Поезд знаний» Детской железной дороги. Вагоны тематического состава оформили в стиле школьных классов, а главными гидами для детей стали аниматоры в костюмах сказочных персонажей и известных ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящий городок увлечений развернулся на станции «Сосновый Бор». Здесь подготовили более 10 интерактивных площадок для детей. Юные пассажиры могли попробовать свои силы на спортивных и театральных локациях, посетить мастер‑классы и танцевальную зону. На станции работали цирковая студия и даже секция китайских шахмат. Каждому ребенку выдали специальный маршрутный лист. В нем ребята отмечали все площадки, которые успели посетить. Так дети весело прощались с летом, чтобы с хорошим настроением встретить новый учебный год.

Мы не первый раз. Мы любим сюда приходить. Максим, любишь кататься на поезде? Да? Любим. Нам очень нравится. Все для детей. Очень весело, очень много детей. Таких активных, улыбающихся. Это самое главное.

Светлана Марутко, заместитель начальника Детской железной дороги имени К. С. Заслонова:

На «Сосновый Бор» – это впервые. Раньше мы просто устраивали концертную программу. Это был просто концерт. Мы решили, что общение с коллективами, в которые они в дальнейшем могут пойти заниматься, – это очень хорошая идея. Дети веселятся, родители записывают детей в кружки. Мы хотели бы, чтобы наши посетители не думали о том, что у нас только сегодня последний день. Мы приглашаем всех посещать Детскую железную дорогу. В сентябре мы еще будем работать до 13 сентября по выходным.

«Поезд знаний» отправился в путь уже в третий раз. Уникальный состав объединил сотни школьников, предоставив им возможность провести последние дни лета с пользой.