Зачислен 781 абитуриент из 1400 заявлений – ректор БГМУ рассказал о наборе целевиков в 2026-м

Алена Сырова, СТВ: Когда шли на увеличение или на это изменение формата обучения, поступления? Вы были готовы к тому, что эта вступительная кампания пройдет так и такие результаты ее будут? Или все же чего-то другого ожидали?

Как прошла вступительная кампания в белорусские вузы? Почему колледжи – новый тренд? И какие тенденции уже на грядущий учебный год? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили все нюансы жаркого вступительного лета.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

Мы готовы были и к этой вступительной кампании, как и по прошлым годам. Для нас большой такой особенностью не был этот год. Была особенность в том, что было большее количество подано заявлений на целевую форму подготовки. Если в прошлые годы набор был 1,2-1,3 человека на место, то в этом почти 2 человека на место. Это достаточно хорошие цифры, потому что ребята, которые поступали на целевую форму подготовки, а в университет в целом был принято 781 студент на целевую форму подготовки. Было подано почти 1 400 заявлений.

Все ребята, которые поступали, были достаточно высокой подготовки. Я посчитал, где-то около 75 % тех ребят, которые поступили в наш университет, имели баллы по двум критериям – это аттестат, а также профильный экзамен по биологии и химии – 180 баллов. Почти отличники. То есть 9 в среднем по аттестату, 9 – оценка за сдачу экзамена.

Алена Сырова:

А вы ожидали, что целевики будут с такими баллами?

Сергей Рубникович:

Мы каждый год прирастали, и мы понимали, что и в этом году будет количество с учетом прошлого года. В прошлом году 804 абитуриента и студента стали целевиками. В этом чуть-чуть меньше – 781, но это статистически одинаково.

Мы рассчитывали, что придут сильные ребята, потому что с нового года мы проводили день открытых дверей, готовили ребят, объясняли, мотивировали. Наши преподаватели, наши студенты по принципу равный обучают равного выезжали в регионы, в школы, в гимназии и максимально рассказывали особенностях медицинского образования.

Проводили курс онлайн-подготовки на целевую форму подготовки. И что отрадно отметить, этот курс подготовки к целевому – было записано более 1 400 ребят. То есть мы уже приблизительно понимали, сколько к нам придут этих целевых ребят и какой будет их уровень подготовки. Но уровень подготовки гораздо вырос относительно прошлых лет. С 2023 года, когда мы начинали, средний балл вырос на 30-40 %.