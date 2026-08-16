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Остановка АЭС из-за жары в Европе – почему Беларуси такое не грозит?

16 августа 2026 17:54
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Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ. 

Алена Сырова, политический обозреватель:
История с остановками атомных станций из-за жары и засухи впечатляет. Любой чужой опыт волей-неволей примеряешь на себя. У нас же тоже станция. Но вы должны знать, что связи с обмелением рек и безопасностью БелАЭС нет. Наша станция нового поколения. Работает по другому принципу, но, считаю, стоит углубиться. Хотя бы потому, что это часть мировой экономики, которая, как и блокада в Ормузском проливе или калийные санкции, может и повлияет на ситуацию в мировом продовольствии.

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Остановка АЭС из-за жары в Европе – почему Беларуси такое не грозит?-2

Владимир Боровенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
При работе реактора атомной станции выделяется достаточно большое количество энергии, которую надо отводить. Поэтому обычно для охлаждения ядерного реактора используется 3 или 4 контура. Контур непосредственно омывает топливные сборки и замыкается на парогенераторе. Второй контур через парогенератор, паровую турбину, которая крутит электрический генератор. В зависимости от технологии создания АЭС, либо прямоточно на источник воды, это река или море может быть.

Про румынскую станцию Чернаводэ и про венгерскую станцию Пакш – они завязаны на охлаждении из прямоточных источников, потому что они строились еще в советское время при содействии СЭВ, и вот такой конструктив тогда был принят при строительстве АЭС. 

Очень важно, критично расположение водозабора, который расположен приблизительно в средней части реки, чтобы не захватывать ни песок, ни муть со дна реки, и, в принципе, был рассчитан на достаточно высокий сложившийся уровень реки. Сегодня, когда река обмелела, возникает опасность того, что в водозабор может попасть воздух. Попадание воздуха может привести к кавитационному режиму насосов, которые подают воду на конденсатор и вот именно на охлаждение последствий реактора. Кавитационный режим приведет к разрушению насосов, поэтому владельцы этих АЭС вынуждены останавливать генерацию для того, чтобы уменьшить количество подаваемой на охлаждение воды. Сейчас применяются другие решения. В частности, пруды-охладители и градирни уменьшают зависимость от непосредственного прямоточного забора из русла реки или русла моря.

Остановка достаточно дешевой генерации электроэнергии не может положительно отразиться на экономике, потому что данным странам, и Венгрии, и Румынии, придется искать альтернативные источники, либо запускать, либо покупать. Экономика от этого, скорее всего, пострадает. 

# АЭС # АЭС в Беларуси # Владимир Боровенко # Алена Сырова

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