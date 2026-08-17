52 млн долларов заработали на медтуризме в Беларуси за 2025-й! Что в топе процедур у иностранцев

Как развивается туризм в Беларуси? Где добавляем, а где еще есть пробелы? Какие виды отдыха в нашей стране популярны у туристов? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили не только развлекательный и познавательный аспект, но и экономический. Кирилл Казаков, СТВ:

Медицинский туризм. Я как журналист знаю, что едут зубы делать – стоматология, пластическая хирургия очень популярна, особенно в Минской областной больнице. И перинатальные услуги. Это топ-3, что выбирают россияне. В чем я ошибся?

Дмитрий Калистратов, начальник управления экономики коммерческой деятельности главного управления экономики Министерства здравоохранения Беларуси:

Спектр намного шире. Очень востребованы в том числе и услуги в области неврологии. Кардиология, онкология, гематология. Это дополнение к топу, который вы назвали. Кирилл Казаков:

С точки зрения туризма – это равно отдых. Когда мы говорим о том, что приезжаем сюда лечиться, это все-таки лечение. Я понимаю, что для вас, как для профессионала это все равно туризм. Для обывателя это специфическая история. Об этом много где рассказывают, что приезжают женщины в Боровляны, в областную больницу, делают чего-то себе, потом еще два дня на то, чтобы пошопиться в Минске, и улетают в Москву. Это дешевле. И это они называют туризмом. Это нормально?

Дмитрий Калистратов:

Я это туризмом стал называть не так давно. Для меня это люди, которые приезжают сюда лечиться. И мы даже устраивали опрос в организациях здравоохранения, как попал человек сюда, как он приехал, почему он сюда приехал. Почти 70 % назвали причину, что они целенаправленно сюда приехали. Часть приехала к родственникам заодно. Кирилл Казаков:

Цена или качество, что вызывает этот магнит? Дмитрий Калистратов:

Составляющих много. Цена, качество, честность подхода в лечении иностранных граждан. Не буду называть страну, но после лечения в одной из стран приезжает иностранный гражданин к нам и говорит: «Как честно ко мне подходят, честный чек, я понимаю, что мне не навязывают дополнительно услуги».

Кирилл Казаков:

Я могу назвать такую страну – Израиль. Люди после Израиля сюда приезжают в том числе. Дмитрий Калистратов:

Я раньше не верил, когда один из факторов, по которым к нам едут, говорят: «Сарафанное радио». Так и есть. На самом деле граждане делятся эффектом, результатом, подходом, как к ним относились здесь. Это как ком накатывает все лучше и лучше эффект от этой работы. Алена Сырова, СТВ:

Сколько мы зарабатываем на медицинском туризме в год? Дмитрий Калистратов:

В прошлом году был рекорд, мы заработали практически 52 миллиона долларов США. В этом году мы также начинаем прирастать с хорошим темпом. Темп сейчас порядка 127 % к прошлому году, то есть мы уже на сегодня без малого 30 миллионов заработали. И эта тенденция по всем странам на сегодня. Страны СНГ, страны Азии, страны Африки, хоть никто не верил, что получится что-то, на сегодня высокие результаты. Ни в коем случае никакого снижения нет по странам Европы, как многие бы предполагали. Подробности смотрите в видео.