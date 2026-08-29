Курсанты Могилевского института МВД принесли присягу на верность Родине

Курсанты Могилевского института МВД принесли присягу. А учащиеся специализированного лицея ведомства дали обещание хорошо учиться и делать все возможное на благо Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично, что ребята принесли присягу в год 110‑летия белорусской милиции. Каждый курсант и лицеист, поклявшийся на верность Беларуси и ее народу, пообещал, что будет достойно учиться и честно служить. А сделать первые шаги в профессию им помогут старшие товарищи, курсовые офицеры и ветераны.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Они прошли курс молодого бойца, они начинают учиться жить по-новому. Еще вчерашние школьники, уже сегодня надев форму, буквально прожив месяц в казарме, они уже научились общаться в коллективе, они уже научились общаться с командирами и наставниками. И, конечно же, все родители сегодня волнуются и беспокоятся. И мы, поверьте, сделаем все возможное, чтобы из этих детей выросли достойные сотрудники и выросли настоящие патриоты нашей страны.

Торжественная церемония прошла в священном для белорусской милиции месте – у мемориального комплекса «Батальон под командованием Владимирова».