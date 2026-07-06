Экспонаты со всей Беларуси! Узнали, как будет наполняться Национальный художественный музей

Алена Сырова, СТВ: Наполнение этого музея – та еще задача, потому что важно охватить абсолютно все исторические этапы, важно представить там самые-самые из экспонатов. Я подозреваю, что их поиск будет идти по всей стране, наверное, какие-то музеи будут эти экспонаты предоставлять. В восторге ли они будут от того, что придется часть своей экспозиции отдать?

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Я думаю, что Министерство культуры выстроит эту работу. Они давно этим занимаются, потому что для любого регионального музея, как мне кажется, достаточно престижно передать часть своей коллекции на временное экспонирование. Это же не навсегда. Для того чтобы могли увидеть это потребители культуры, если удобно так говорить, в Минске. Поэтому, я думаю, что это как раз очень хорошая площадка для того, чтобы увидеть все многообразие коллекций, которые представлены в региональных музеях.

Мы в рамках парламентских слушаний по молодежной политике были. К примеру, я была удивлена, насколько интересна картинная галерея в Смоленске, но у нас, очевидно, тоже в Могилеве, Могилевская галерея. Много мест, в которые минчанин не всегда может доехать. Не всегда он может доехать, например, в тот же Косовский дворец. Возможность выставиться и представить те достижения, которые есть, в Минске – это тоже хорошо. Я не думаю, что региональные музеи будут против такого.