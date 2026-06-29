Сколько нужно времени, чтобы подготовить зарубежный визит главы государства? Ответил политолог

Международный кейс. Что дал Форум регионов Беларуси и России нашей стране и почему он ценится больше, чем суммы заключенных контрактов? Нюансы внешнеэкономического сотрудничества Беларуси со странами Восточной и Юго-Восточной Азии и детали большой командировки Президента.

Никита Беленченко, политолог, директор Центра международных исследований ФМО БГУ:

Хочется сказать, что эти мифы и домыслы – полная чушь и ерунда. С точки зрения дипломатической практики зарубежный визит главы государства готовится не за неделю и даже не за месяц, а иногда и больше. Иногда даже в конце года ты знаешь план визитов главы государства на следующий год. За 2-3 месяца это было запланировано. И наоборот, если будет перенос этого визита, соответственно, это вызовет озабоченность принимающей стороны, почему этот визит перенесен. Ввиду того, что это Россия и Китай, мы выбираем наши партнерские отношения.

Говоря уже о тех вопросах, которые обсуждаются, безусловно, вопросы безопасности обсуждаются в первую очередь, потому что это как раз таки ключевой регион как для Китая, так и для России.

Кирилл Казаков, СТВ:

Любая инвестиция должна быть потенциально защищена. Вопрос безопасности однозначно обсуждается.

Никита Беленченко:

Обсуждаются дальнейшие стратегии действий (как партнера, так и Республики Беларусь) по развитию безопасности в этом регионе. Дальше вытекают политические и экономические вопросы. Это широкий спектр вопросов, большая папка документов, которая докладывается главе государства, он подковано ведет переговоры.