Прямой эфир

Трамп заявил о заключении с Венесуэлой сделки о переходе ее нефтяных резервов под контроль США

29 августа 2026 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дональд Трамп заявил о заключении масштабного соглашения с Венесуэлой. По условиям сделки под контроль Соединенных Штатов переходят свыше 65 миллиардов баррелей венесуэльских нефтяных резервов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп заявил о заключении с Венесуэлой сделки о переходе ее нефтяных резервов под контроль США-2

Американский лидер назвал эти договоренности крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории. Передачу ресурсов обеспечили профильные ведомства США в партнерстве с частным бизнесом и руководством Венесуэлы. По словам Трампа, соглашение не потребует ни доллара из бюджета и не затронет средства американских налогоплательщиков. В результате сделки США более чем вдвое увеличат собственные энергетические запасы. В Белом доме рассчитывают, что контроль над венесуэльской нефтью позволит существенно сбить цены на топливо на внутренних заправках.

# США # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Рыбная отрасль стран ЕС понесла многомиллионные убытки из-за жары
29 августа 2026 14:09

Рыбная отрасль стран ЕС понесла многомиллионные убытки из-за жары

Трамп объявил о заключении крупнейшей нефтяной сделки между США и Венесуэлой
29 августа 2026 13:41

Трамп объявил о заключении крупнейшей нефтяной сделки между США и Венесуэлой

Более 1 млн человек эвакуировали на востоке Китая из-за тайфуна «Саудель»
29 августа 2026 10:45

Более 1 млн человек эвакуировали на востоке Китая из-за тайфуна «Саудель»