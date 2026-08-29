Трамп заявил о заключении с Венесуэлой сделки о переходе ее нефтяных резервов под контроль США

Дональд Трамп заявил о заключении масштабного соглашения с Венесуэлой. По условиям сделки под контроль Соединенных Штатов переходят свыше 65 миллиардов баррелей венесуэльских нефтяных резервов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский лидер назвал эти договоренности крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории. Передачу ресурсов обеспечили профильные ведомства США в партнерстве с частным бизнесом и руководством Венесуэлы. По словам Трампа, соглашение не потребует ни доллара из бюджета и не затронет средства американских налогоплательщиков. В результате сделки США более чем вдвое увеличат собственные энергетические запасы. В Белом доме рассчитывают, что контроль над венесуэльской нефтью позволит существенно сбить цены на топливо на внутренних заправках.