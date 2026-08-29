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В Национальном аэропорту Минск встретили первый регулярный рейс из Душанбе

29 августа 2026 13:54
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В Национальном аэропорту Минск встретили первый регулярный рейс из Душанбе. Самолет авиакомпании Somon Air приземлился под приветственной водной аркой – традиционным символом открытия нового маршрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном аэропорту Минск встретили первый регулярный рейс из Душанбе-2

У трапа пассажиров и экипаж встретили с традиционным белорусским караваем, символизирующим радушие и гостеприимство нашей земли. Открытие прямого авиасообщения стало не только появлением нового транспортного коридора, но и знаком укрепления дружбы и сотрудничества между Беларусью и Таджикистаном.

В Национальном аэропорту Минск встретили первый регулярный рейс из Душанбе-4

У меня дети – граждане Беларуси, так что это очень здорово, когда прямой рейс. Мы обычно делали пересадку через Москву. 

В Национальном аэропорту Минск встретили первый регулярный рейс из Душанбе-6

Владимир Череухин, генеральный директор Национального аэропорта Минск:
Этот прямой перелет связал две страны. Для пассажира это очень удобно. Ну и в укреплении дружественных отношений наших стран – особенно.

В Национальном аэропорту Минск встретили первый регулярный рейс из Душанбе-8

Бахтовар Сафарзода, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси:
Когда речь шла о товарообороте, об экономике, о бизнес-кругах, о деловых оборотах, о пассажиропотоке, основной барьер был – отсутствие прямого авиасообщения. Сейчас, как я уже сказал, это служит и повышению пассажиропотока, и повышению товарооборота, и экономической составляющей.

Полеты будут выполняться один раз в неделю – по субботам. Первый рейс из Минска вылетел сегодня, 29 августа.

# Таджикистан # Беларусь-Таджикистан # Владимир Череухин

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