В Национальном аэропорту Минск встретили первый регулярный рейс из Душанбе. Самолет авиакомпании Somon Air приземлился под приветственной водной аркой – традиционным символом открытия нового маршрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У трапа пассажиров и экипаж встретили с традиционным белорусским караваем, символизирующим радушие и гостеприимство нашей земли. Открытие прямого авиасообщения стало не только появлением нового транспортного коридора, но и знаком укрепления дружбы и сотрудничества между Беларусью и Таджикистаном.

У меня дети – граждане Беларуси, так что это очень здорово, когда прямой рейс. Мы обычно делали пересадку через Москву.

Владимир Череухин, генеральный директор Национального аэропорта Минск: Этот прямой перелет связал две страны. Для пассажира это очень удобно. Ну и в укреплении дружественных отношений наших стран – особенно.

Бахтовар Сафарзода, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси:

Когда речь шла о товарообороте, об экономике, о бизнес-кругах, о деловых оборотах, о пассажиропотоке, основной барьер был – отсутствие прямого авиасообщения. Сейчас, как я уже сказал, это служит и повышению пассажиропотока, и повышению товарооборота, и экономической составляющей.

Полеты будут выполняться один раз в неделю – по субботам. Первый рейс из Минска вылетел сегодня, 29 августа.