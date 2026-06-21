«Не уступают российским аналогам» – Вольфович о белорусских автоматах

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Любая выставка, конечно же, приносит практическую пользу. И Беларусь, проводя вот такие выставки, в принципе, международного уровня, используя наш национальный выставочный центр, показывает и демонстрирует то, на что нацелена наша страна. В принципе, выставка – это подтверждение слов главы нашего государства по тем или иным направлениям.

Ну, если брать национальную безопасность, все сферы национальной безопасности охватывают все, в общем-то, стороны нашей жизни. «Национальная безопасность. Беларусь-2026» – это выставка, которая демонстрирует и показывает все достижения по вопросам безопасности.

Это выставка не какой-то военной угрозы и демонстрация какой-то военной силы. Эта выставка показывает то, какими средствами, современными средствами, наработки какие современные есть у Беларуси, у России, у всех тех, кто участвует. Кстати, на выставке участвуют свыше 120 компаний. В основном, конечно, это наши отечественные компании, Россия, Китай – демонстрируем те наработки, которыми можно противодействовать, скажем так, современным вызовам и угрозам. Прежде всего, сделать все возможное для безопасности и мирного существования наших граждан.

Мы показываем свои наработки, что Беларусь идет вперед. И на нашей выставке представлены наработки в сфере охраны общественной безопасности, различные программные продукты, связанные с системой видеонаблюдения страны, безопасного существования граждан, жилья, технические средства охраны государственной границы, пожарные безопасности.

Алена Сырова, СТВ:

То есть не автоматы?

Александр Вольфович:

Автоматы в том числе. Автоматы тоже представлены. И белорусские автоматы. Генсек ОДКБ, который вместе со мной открывал эту выставку, посмотрел, что наши автоматы, предприятие «Кидма тек», которое в конце года заработает на полную мощность, выполнит ту задачу, которую поставил глава государства, ничем не уступает сегодня российским аналогам, российским автоматам. Это наше родное, скажем так, уже вооружение, наше отечественное вооружение, тоже своего рода бренд, наверное, страны. И правильно Президент говорит: ракеты нужны, самолеты нужны, крупные средства вооружения нужны. Но на поле боя решается все с помощью автомата, гранатомета и человека.

Алена Сырова, СТВ:

Через год у нас в Вооруженных Силах будут только наши автоматы, отечественные?

Александр Вольфович:

Нет, конечно же, мы же берем, естественно, нам тоже интересно, что-то мы берем, пробуем, смотрим. Есть различные, скажем так, узкие специалисты, которые нужны, допустим, определенные снайперские винтовки, определенные прицелы, но это узкий формат. А массово, конечно, наше оружие пойдет на вооружение освежать то, что есть. Сегодня мы сохранили еще то, что нам досталось от Советского Союза, мы бережно храним. Это еще будет востребовано многие годы. Но в том числе мы будем постепенно перевооружать нашим отечественным вооружением наши Вооруженные Силы и другие структуры силового блока. Ну и, соответственно, предлагать это оружие и на мировой рынок – это нормальная мировая практика продажи, в том числе и средств вооруженной борьбы на мировом рынке. Африка заинтересовалась, уже заинтересовалась, заинтересовались некоторые страны постсоветского пространства. Ну, не буду пока говорить, потому что тоже есть вопросы коммерческой тайны, поэтому это все востребовано, интересно.

А вот такие выставки, как «Национальная безопасность», это выставка, которая делает определенный шажок, вклад, наверное, в общий процесс достижения мира и безопасности, на мой взгляд, потому что демонстрирует то и говорит о том, что мы не собираемся на кого-то нападать и представлять кому-то угрозу, как сегодня на Западе, больше покупают наши коллеги, к сожалению, средства наступательного характера. И учения у них сегодня спланированы наступательного характера. Хоть они говорят и обвиняют нас в какой-то угрозе с Востока, нет. И те заявления лидеров G7 и вообще все планы Европейского союза – они говорят о том, что Европа собирается воевать. Только с кем воевать, непонятно.