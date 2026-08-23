Выполнение профилактических работ – на БелАЭС рассказали об остановке энергоблока в июле 2026-го

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.

Евгений Ботько, заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению Белорусской атомной электростанции:

Как вы знаете, Белорусская атомная станция – это высокотехнологичный объект, на котором несколько тысяч тепломеханического оборудования, электротехнического оборудования, а также десятки тысяч различных датчиков, которые использует персонал для мониторинга и диагностики работ. Соответственно, мы уделяем большое внимание обеспечению безопасности, это наш приоритет, и в своей деятельности персонал не может допустить того, чтобы какой-то дефицит безопасности образовывался. Поэтому мы постоянно контролируем ситуацию, и различного рода информация, появляющаяся в Сети, если есть, она ничем не подкреплена, не обоснована.

Евгений Ботько:

На станции работает наш персонал, работают белорусы, соответственно, в наших же интересах доводить актуальную и правильную информацию для всего населения, для окружающих, потому что это наш дом, и мы не заинтересованы в том, чтобы какого рода негативная и неверная информация доносилась до общественности. Тем более что наша страна, как известно, больше всего пострадала от аварии на Чернобыльской атомной станции. У нас есть, скажем, опыт, который мы не хотим повторять. Вот тот останов в июле обусловлен выполнением профилактических работ, направленных на диагностику оборудования, можно сказать, даже в плановом порядке, для того, чтобы обеспечить стабильную, надежную и безопасную работу станции в дальнейшем.