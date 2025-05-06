Из Минска в Москву отправили народный памятник для Поклонной горы

Память благодарных поколений – в бронзе. Всенародный монумент, созданный руками белорусских мастеров, отправлен из Минска в российскую столицу. Он будет установлен на Поклонной горе в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот памятный знак – финальный этап многолетнего проекта благотворительного фонда Алексея Талая. Патриотическую инициативу поддержали в каждом регионе нашей страны. Для создания бронзового ансамбля удалось собрать миллионы монет. Свой вклад в реализацию народной идеи сделала и семья Президента. И вот – уже четыре года спустя – символы мужества и отваги советских воинов гармонично вписались в архитектуру городов-героев Бреста и Минска.

Алексей Талай, общественный деятель: Мы освободили Европу и весь мир от коричневой чумы. Сегодня где-то за границей, в том числе и в европейских некоторых странах, сносятся памятники героям той войны. Мы же проявляем на весь мир свой созидательный потенциал.

До мелочей продуманы образ памятника и его посылы. Из многочисленных эскизов остановились на творческом предложении народного художника Беларуси Владимира Слободчикова. В основе скульптуры – письмо-треугольник фронтовика. В годы войны эти весточки с передовой были бесценны. А рядом из пулевой пробоины прорастает дерево как символ жизни вопреки трагедии.

Владимир Слободчиков, народный художник Беларуси:

Через письмо я хотел показать вообще свое отношение к этой теме, к этой трагедии. То есть письмо солдата, пронзенное пулями, осколками и пролежавшее долгое время в земле, может быть. Из него идет росток дерева. И поэтому получилась такая символическая вещь.

Установку памятника в Москве приурочили к 80-летию Великой Победы. Сам же проект, как ожидается, получит продолжение: такие бронзовые ансамбли могут появиться и в других странах на пространстве СНГ.