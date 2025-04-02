Монеты от семьи Владимира Путина переданы для создания всенародного памятника

В стремлении сохранить общую память едины. Более двух миллионов монет собрали неравнодушные граждане Беларуси и России для создания общенародного памятника «Живая память благодарных поколений», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне монеты времен СССР от Президента России и его семьи общественному деятелю Алексею Талаю передал заместитель руководителя Администрации Президента Дмитрий Песков. Символично, что передача состоялась в преддверии Дня единения народов Беларуси и России.

Спасибо огромное! Передавайте сердечные благодарность и поклон Владимиру Владимировичу Путину.

– Обязательно передадим. Он очень тепло отреагировал и сказал: я вот сейчас соберу, и мы должны быстро-быстро передать.