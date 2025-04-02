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Монеты от семьи Владимира Путина переданы для создания всенародного памятника

02 апреля 2025 08:47
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В стремлении сохранить общую память едины. Более двух миллионов монет собрали неравнодушные граждане Беларуси и России для создания общенародного памятника «Живая память благодарных поколений», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Монеты от семьи Владимира Путина переданы для создания всенародного памятника-2

Накануне монеты времен СССР от Президента России и его семьи общественному деятелю Алексею Талаю передал заместитель руководителя Администрации Президента Дмитрий Песков. Символично, что передача состоялась в преддверии Дня единения народов Беларуси и России.

Монеты от семьи Владимира Путина переданы для создания всенародного памятника-4

Спасибо огромное! Передавайте сердечные благодарность и поклон Владимиру Владимировичу Путину. 
– Обязательно передадим. Он очень тепло отреагировал и сказал: я вот сейчас соберу, и мы должны быстро-быстро передать.

Монеты от семьи Владимира Путина переданы для создания всенародного памятника-6

2 апреля ценный груз доставили в Минск, где монеты будут храниться до момента создания памятника. Его открытие будет приурочено к празднованию 80-й годовщины Великой Победы. Монумент – последний из трех – будет установлен на Поклонной горе в Москве. Напомним, два памятных знака уже появились в Минске и Бресте, свой вклад в сохранение исторической памяти внесла семья белорусского лидера. А теперь в сплав попадут монеты от двух президентов Союзного государства.

# Великая Отечественная война # Памятники # Владимир Путин # Алексей Талай # Дмитрий Песков

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