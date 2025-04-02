Монеты от семьи Владимира Путина переданы для создания всенародного памятника

В стремлении сохранить общую память едины. Более двух миллионов монет собрали неравнодушные граждане Беларуси и России для создания общенародного памятника «Живая память благодарных поколений», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стремлении сохранить общую память едины. Более двух миллионов монет собрали неравнодушные граждане Беларуси и России для создания общенародного памятника «Живая память благодарных поколений», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне монеты времен СССР от Президента России и его семьи общественному деятелю Алексею Талаю передал заместитель руководителя Администрации Президента Дмитрий Песков. Символично, что передача состоялась в преддверии Дня единения народов Беларуси и России.
Спасибо огромное! Передавайте сердечные благодарность и поклон Владимиру Владимировичу Путину.
– Обязательно передадим. Он очень тепло отреагировал и сказал: я вот сейчас соберу, и мы должны быстро-быстро передать.
2 апреля ценный груз доставили в Минск, где монеты будут храниться до момента создания памятника. Его открытие будет приурочено к празднованию 80-й годовщины Великой Победы. Монумент – последний из трех – будет установлен на Поклонной горе в Москве. Напомним, два памятных знака уже появились в Минске и Бресте, свой вклад в сохранение исторической памяти внесла семья белорусского лидера. А теперь в сплав попадут монеты от двух президентов Союзного государства.