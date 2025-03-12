В Национальном аэропорту Минск установили колбу для сбора монет на памятник героям ВОВ

Когда деньги обретают совершенно иной смысл. Они лягут в основу того, чего нельзя купить – славу подвигов и уважение потомков. Колба для сбора монет на строительство общенародного памятника «Живая память благодарных поколений» появилась в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мемориал установят на Поклонной горе в Москве к 80-й годовщине Великой Победы. Добавить монетку в общее дело смогут не только жители белорусской столицы, но и иностранцы, прибывающие как самолетами, так и поездами: в начале марта такие колбы появились на всех крупных железнодорожных станциях страны. Инициатива – совместный проект благотворительных фондов Беларуси и России.

Владимир Череухин, генеральный директор Национального аэропорта Минск:

Алексей Талай всем напоминает, рассказывает и нас вокруг себя собирает, чтобы мы продолжали идею наших отцов, дедов по сохранению этой памяти, чтобы наши дети, наши внуки видели все. По самым скромным подсчетам, в сборе монет уже приняли участие порядка 5 миллионов человек из почти 80 регионов Союзного государства, собрано более полутора миллионов монет. Внести свой вклад можно будет до конца месяца. Собранные копейки и рубли советского образца добавят в сплав для отлива монумента. Современные денежные единицы пойдут на оплату строительных работ.