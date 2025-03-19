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Прокуратура Минска передала фонду Талая гуманитарный груз для детей Донбасса

19 марта 2025 06:34
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«Гуманитарная миссия белорусского народа на Донбассе» – в рамках этого проекта прокуратура Минска передала фонду Алексея Талая помощь семьям, пострадавшим от военных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокуратура Минска передала фонду Талая гуманитарный груз для детей Донбасса-2

Все больше белорусов готовы оказывать посильную поддержку не чужим для нас людям. Совсем скоро груз добра доставят по месту назначения.

Прокуратура Минска передала фонду Талая гуманитарный груз для детей Донбасса-4

Сергей Куратник, заместитель прокурора Минска:
С фондом Алексей Талая мы действуем уже на протяжении нескольких лет. Приняли участие в гуманитарной акции, передаем продукты питания, детское питание, средства личной гигиены, одежду деткам Донбасса. С желанием скорейшего завершения этого конфликта и воцарения мира.

Сбор гуманитарной помощи продолжится. Белорусов учить помогать не надо. Это в наших генах, в тысячелетней культуре. На Донбасс отправились уже десятки гуманитарных грузов, тысячи детей смогли отдохнуть в нашей стране. Мы остаемся верны принципам добрососедства.

# Алексей Талай # Сергей Куратник # Благотворительность

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