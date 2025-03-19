Прокуратура Минска передала фонду Талая гуманитарный груз для детей Донбасса

«Гуманитарная миссия белорусского народа на Донбассе» – в рамках этого проекта прокуратура Минска передала фонду Алексея Талая помощь семьям, пострадавшим от военных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все больше белорусов готовы оказывать посильную поддержку не чужим для нас людям. Совсем скоро груз добра доставят по месту назначения.

Сергей Куратник, заместитель прокурора Минска:

С фондом Алексей Талая мы действуем уже на протяжении нескольких лет. Приняли участие в гуманитарной акции, передаем продукты питания, детское питание, средства личной гигиены, одежду деткам Донбасса. С желанием скорейшего завершения этого конфликта и воцарения мира.

Сбор гуманитарной помощи продолжится. Белорусов учить помогать не надо. Это в наших генах, в тысячелетней культуре. На Донбасс отправились уже десятки гуманитарных грузов, тысячи детей смогли отдохнуть в нашей стране. Мы остаемся верны принципам добрососедства.