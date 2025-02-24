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Более тонны монет передали в Музей Победы в Москве на создание памятника героям ВОВ

24 февраля 2025 08:28
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Живая память благодарных поколений – более тонны монет передали в Музей Победы в Москве на создание памятника героям Великой Отечественной Войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тонны монет передали в Музей Победы в Москве на создание памятника героям ВОВ-2

В проекте поучаствовали свыше 50 регионов России. Колбы были установлены в знаковых местах. Зародившуюся на белорусской земле инициативу россияне масштабно поддержали. За каждой монетой семейная история, воспоминание о дедах и прадедах, которые защищали Родину, и это делает их поистине бесценным вкладом в сохранение исторической памяти. 

Более тонны монет передали в Музей Победы в Москве на создание памятника героям ВОВ-4

Алексей Талай, общественный деятель:
Перед нами стоят глаза наших дедушек. Их слова звучат в наших сердцах. Мы народ-победитель. Так было и будет всегда. Спасибо великой России за то, что так масштабно поддержали этот проект. Это наш народный памятник, потому что участие в нем принял и главы государства Александр Григорьевич Лукашенко, и семья Президента передала свои монетки. А сегодня мы ждем и монету от Владимира Владимировича Путина. Он сказал об этом мне в Кремле. И это торжественное событие ожидает нас в скором будущем.

Первый памятник «Живая память благодарных поколений» установлен в Минске в июле 2022 года, второй через два года в Бресте. Третий заключительный появится в Москве в юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне. Именно для него монеты со всей России и Беларуси передаются в музей и будут по многочисленным просьбам и обращениям людей приниматься до конца марта. Затем на одном из предприятий Беларуси из монет будет сделан единый сплав.

# Алексей Талай # Памятники # Великая Отечественная война

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