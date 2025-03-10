Минские гимназисты передали фонду Талая монеты для народного памятника героям ВОВ в Москве

Большое дело, которое объединяет в едином сплаве память сотен тысяч потомков воинов-победителей. К проекту Алексея Талая по созданию монумента «Живая память благодарных поколений» присоединились педагоги и учащиеся одной из столичных гимназий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основой памятника станут монеты, которые пожертвовали школьники и студенты, работники предприятий, ветераны, их дети, внуки со всех уголков страны. Письмо-треугольник, пробитое пулей, и бронзовое дерево как символ возрождения жизни – такой монумент станет завершением архитектурной трилогии. Его откроют на Поклонной горе в Москве.

Первый памятник установлен в Минске, второй появился в Бресте к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас монеты со всех точек сбора свозят в российскую столицу, скульпторы уже приступили к созданию бронзовой композиции. Инициатива Алексея Талая всколыхнула сердца не только белорусов и россиян. Свою лепту вносят жители СНГ, Евросоюза и даже США.