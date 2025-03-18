В Национальной библиотеке установили колбу для сбора монет на установку памятника героям ВОВ
Сплав мужества, стойкости и памяти. В Национальной библиотеке установили колбу для сбора монет. Она заняла свое место среди скопления научных трудов о геноциде белорусского народа, художественных произведений наших писателей-земляков, что весьма символично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь все посетители белорусского «алмаза знаний» смогут внести свой вклад в сохранение исторической правды – принять участие в масштабном проекте «Живая память благодарных поколений». Принесенные белорусами монеты, соединятся с теми, что соберут россияне и станут народным памятником героям Великой Отечественной.
В год 80-летия Великой Победы монумент, по примеру тех, что ранее открылись в Минске и Бресте, будет установлен на Поклонной горе в Москве. Сегодня свой вклад в общее дело в торжественной обстановке внесли школьники и сотрудники библиотеки.
Алексей Талай, общественный деятель:
Этот проект охватил все слои общества, все возрастные группы. В нем активно участвуют и дети, первоклассники, и студенты университетов, военнослужащие, наши силовики. И, конечно же, отдельная гордость – это то, что проект поддержан главой государства Александром Григорьевичем Лукашенко. Наш Президент передал монетки.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Очень важно сотрудничество различных учреждений культуры России, Беларуси, организация выставок. То есть мы не просто материально участвуем в сооружении этого памятника, но и через проведение тех или иных экспозиций, проведение конференций, форумов обращаем внимание на память, на историческую память и на необходимость обеспечения преемственности поколения.
Колба будет находиться в Национальной библиотеке на протяжении месяца. Чтобы каждый небезразличный мог внести свою лепту в сохранение общей памяти.