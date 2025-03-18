В Национальной библиотеке установили колбу для сбора монет на установку памятника героям ВОВ

Сплав мужества, стойкости и памяти. В Национальной библиотеке установили колбу для сбора монет. Она заняла свое место среди скопления научных трудов о геноциде белорусского народа, художественных произведений наших писателей-земляков, что весьма символично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь все посетители белорусского «алмаза знаний» смогут внести свой вклад в сохранение исторической правды – принять участие в масштабном проекте «Живая память благодарных поколений». Принесенные белорусами монеты, соединятся с теми, что соберут россияне и станут народным памятником героям Великой Отечественной. В год 80-летия Великой Победы монумент, по примеру тех, что ранее открылись в Минске и Бресте, будет установлен на Поклонной горе в Москве. Сегодня свой вклад в общее дело в торжественной обстановке внесли школьники и сотрудники библиотеки.

Алексей Талай, общественный деятель:

Этот проект охватил все слои общества, все возрастные группы. В нем активно участвуют и дети, первоклассники, и студенты университетов, военнослужащие, наши силовики. И, конечно же, отдельная гордость – это то, что проект поддержан главой государства Александром Григорьевичем Лукашенко. Наш Президент передал монетки.