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В Национальной библиотеке установили колбу для сбора монет на установку памятника героям ВОВ

18 марта 2025 18:35
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Сплав мужества, стойкости и памяти. В Национальной библиотеке установили колбу для сбора монет. Она заняла свое место среди скопления научных трудов о геноциде белорусского народа, художественных произведений наших писателей-земляков, что весьма символично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной библиотеке установили колбу для сбора монет на установку памятника героям ВОВ-2

Теперь все посетители белорусского «алмаза знаний» смогут внести свой вклад в сохранение исторической правды – принять участие в масштабном проекте «Живая память благодарных поколений». Принесенные белорусами монеты, соединятся с теми, что соберут россияне и станут народным памятником героям Великой Отечественной. 

В год 80-летия Великой Победы монумент, по примеру тех, что ранее открылись в Минске и Бресте, будет установлен на Поклонной горе в Москве. Сегодня свой вклад в общее дело в торжественной обстановке внесли школьники и сотрудники библиотеки.

В Национальной библиотеке установили колбу для сбора монет на установку памятника героям ВОВ-4

Алексей Талай, общественный деятель:
Этот проект охватил все слои общества, все возрастные группы. В нем активно участвуют и дети, первоклассники, и студенты университетов, военнослужащие, наши силовики. И, конечно же, отдельная гордость – это то, что проект поддержан главой государства Александром Григорьевичем Лукашенко. Наш Президент передал монетки.

В Национальной библиотеке установили колбу для сбора монет на установку памятника героям ВОВ-6

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Очень важно сотрудничество различных учреждений культуры России, Беларуси, организация выставок. То есть мы не просто материально участвуем в сооружении этого памятника, но и через проведение тех или иных экспозиций, проведение конференций, форумов обращаем внимание на память, на историческую память и на необходимость обеспечения преемственности поколения. 

Колба будет находиться в Национальной библиотеке на протяжении месяца. Чтобы каждый небезразличный мог внести свою лепту в сохранение общей памяти. 

# Памятники # Алексей Талай # Вадим Гигин # Национальная библиотека Республики Беларусь # Великая Отечественная война

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