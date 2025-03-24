Сотрудники «Минскхлебпрома» присоединились к акции по сбору монет на памятник героям ВОВ

Когда деньги обретают совершенно иной смысл. В Минске продолжается сбор монет на возведение общенародного памятника героям Великой Отечественной войны. К инициативе благотворительного фонда Алексея Талая подключились республиканская организация и партия «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже более 30 первичек поучаствовали в масштабной акции. С каждым днем проект привлекает все больше неравнодушных граждан. Сегодня к акции присоединились сотрудники предприятия «Минскхлебпром». Они принесли с собой копейки и рубли советского образца. Эти монеты станут основой для памятника, символизирующего ценности, которые нельзя купить ни за какие деньги: память и уважение к подвигам предков. В абсолютно каждой белорусской семье хранится своя история героизма и преданности родной земле и народу.

Ольга Кудянович, председатель первичной профсоюзной организации КУП «Минскхлебпром»:

Моя прабабушка Ольга потеряла пять дочерей и своего мужа, который не вернулся с фронта. Она прожила долгую жизнь, 94 года. Сбор монет для меня – это отдать частичку себя, частичку своей доброты, памяти о тех, которые к нам не пришли, которые отдали свои жизни за нас, чтобы у нас сейчас было мирное небо над головой, чтобы мы могли спокойно жить, была у нас уверенность в завтрашнем дне, чтобы мы могли строить свои планы, водить детей в школу, учиться, могли хорошо, спокойно работать. Сбор монет завершится в середине апреля, а уже в мае, во время празднования 80-летия Великой Победы, монумент «Живая память благодарных поколений» займет свое место на Поклонной горе в Москве. Это уже третий памятник в плеяде символов Победы, установленных в городах-героях. Первый появился в Минске в 2022 году, второй – в Бресте прошлым летом. 80 лет под мирным небом – важная веха в нашей истории. И сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной – мощнейший ресурс воспитания гражданственности и патриотизма молодого поколения. С этой целью представители республиканской организации и партии «Белая Русь» проводят диалоговые площадки с трудовыми коллективами.