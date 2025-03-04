БЖД подключается к акции «Живая память благодарных поколений»

Белорусская железная дорога подключается к проекту «Живая память благодарных поколений». Эта инициатива станет первой в истории сотрудничества БЖД и фонда Алексея Талая, 4 марта состоялось подписание соответствующего соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На железнодорожном вокзале в столице разместили колбу для сбора монет. В ближайшее время такие будут установлены на всех областных и узловых ж/д станциях Беларуси. Собранные монеты вольются в сплав для мемориала «Живая память благодарных поколений». Композицию в виде фрагмента фронтового письма с прорастающим через него деревом откроют в Москве на Поклонной горе. Первыми свой вклад сделали воспитанники Детской железной дороги.

Даниил Жигальский:

Посещая такие проекты, как «Живая память благодарных поколений», у нас формируется память о наших прадедах, которые победили нацизм. Я уже на Детской железной дороге учусь 4 года, и мы активно посещаем такие памятные места, как музей Великой Отечественной войны, а также «Линию Сталина», которые в нас формируют мнение о памяти наших прадедов и о подвиге наших ветеранов.

Мемориал в Москве планируют презентовать ко Дню Победы. Для сплава уже собрано более миллиона советских и современных монет. Этот памятник станет третьим, но, вероятно, не последним, как предполагалось ранее. Инициативой заинтересовались другие страны.