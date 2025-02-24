От Калининградской области до Камчатки! Свыше миллиона монет пожертвовано на памятник героям ВОВ

Общий вклад в сохранение исторической памяти. Более тонны монет передали в российский Музей Победы на создание памятника «Живая память благодарных поколений». Символично, торжественная церемония в Москве прошла в день защитников отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80 лет назад наши героические предки в одном строю бились с коричневой чумой, и сегодня связь наших народов неразрывна. Мы вместе храним память о подвиге советского народа, увековечиваем ее в железе и камне. В Москву привезли монеты из семи областей Беларуси. Зародившуюся благодаря фонду Алексея Талая инициативу, активно поддержали в России. В колбы, установленные в знаковых местах – от Калининградской области до Камчатки, люди опустили свыше миллиона монет. За каждой – семейная история, воспоминание о дедах и прадедах, которые защищали Родину. Поддержали проект и лидеры двух стран. Советские и современные, – монеты сольются в сплав гордости и благодарности – в монумент, посвященный мужеству, стойкости и самоотверженности воинов, отстоявших свободу нашей Родины.

Алексей Талай, общественный деятель:

За каждой монеткой целая семья. Папа, мама, брат, да я. Таким образом, эти дети придут через 10, 15, 20 лет к этому памятнику, покладут свои ладони к нему и почувствуют силу, моц, как у нас говорят, магутнасць нашего многонационального народа, будут знать и помнить о Великой Отечественной войне.