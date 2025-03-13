«Белая Русь»‎ и благотворительный фонд Алексея Талая подписали соглашение о сотрудничестве

Объединить усилия в гуманитарной сфере. «Белая Русь» и благотворительный фонд Алексея Талая подписали соглашение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предусматривает сотрудничество по многим направлениям. Речь идет о совместном проведении патриотического воспитания молодежи, реализации гуманитарных инициатив. В рамках отдельных проектов благотворительный фонд и «Белая Русь» уже работали вместе, помогали жителям российских регионов. Теперь совместную деятельность масштабируют. В день подписания соглашения около 200 активистов общественного объединения приняли участие в сборе монет для создания памятника «Живая память благодарных поколений», который в мае будет установлен в Москве.

Алексей Талай, общественный деятель: Было собрано, по самым скромным подсчетам, уже более полутора миллиона советских монет. Мы чтим, мы гордимся, и как бы враги ни пытались загасить нашу память, мы помним, мы знаем, мы ухаживаем за памятниками и могилами нашим воинам-освободителям, красноармейцам. Но современное поколение белорусов строит новые монументы.

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, лидер «Белой Руси»:

Два памятника уже установлены на территории Беларуси: в Брестской крепость-герое и в городе-герое Минске. И третий памятник будет установлен в России, в Москве, на Поклонной горе. Это очень важный символ нашего единства, единства Беларуси и России. Единство в нашей памяти о подвиге советского народа, который победил фашизм.

В каждом отделении партии, в том числе региональном, появятся места для сбора монет, чтобы свой вклад в сохранение исторической памяти внес любой желающий.