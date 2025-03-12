Жители Островца передали фонду Талая монеты для народного памятника героям ВОВ в Москве

Разговор на крупнейшем энергетическом предприятии страны получился интересным, познавательным и действительно мотивационным. Сотрудники станции передали спикеру сертификат на пять тысяч рублей, предварительно закупив для Донбасса, Курской и Белгородской областей перевязочные материалы на эту сумму. Они пойдут на оказание помощи пострадавшим. Одним из ярких моментов мероприятия стало участие жителей Островца в проекте по сбору монет для народного памятника «Живая память благодарных поколений». Алексей Талай отметил, что инициатива белорусов уже стала глобальной. Первый памятник из трилогии появился в городе-герое Минске, второй – в Бресте к 80-летию освобождения Беларуси. Третий сбор монет всколыхнул миллионы сердец по всему постсоветскому пространству. Специальные колбы установили почти во всех регионах России и повсеместно в Беларуси. Вместе с народом к акции присоединился Александр Лукашенко. Монеты от нашего Президента уже есть в двух первых памятниках, будут они и в третьем. Его откроют в Москве на Поклонной горе в этом году в рамках празднования 80-летия Великой Победы. Ожидается монета и от российского лидера Владимира Путина.