Новости по тегу #Алексей Кушнаренко

Жители района обратились к руководителю с самыми разными вопросами.
Ранее Виталий Платун возглавлял Любанский райисполком. Со Слуцким краем он также знаком и работал здесь на различных должностях.
Дзержинск готовится принять лучших хлеборобов Минской области. К «Дожинкам» город заметно преобразился.
Организаторы посмотрели на привычный картофель с самых неожиданных сторон. На ярмарке его представили не только на тарелке, но и как элемент медицины, литературы и даже музыки.
Видеонаблюдение позволит следить за технологическим процессом и оперативно реагировать на изменения в состоянии здоровья скота.
Современное четырехэтажное здание рассчитано на 1200 школьников.
Президент посетил уникальное производство в Минской области.
Президент во время рабочей поездки в Минский район лично чествовал передовиков страды.
Александр Лукашенко подчеркнул: мало просто ставить рекорды самим, важно передавать опыт молодежи.
Президент совершил рабочую поездку на север Минской области.
Президент остался недоволен культурой земледелия на севере Минской области.
Минская область – лидер жатвы в стране как по намолоту, так и по урожайности зерновых – 48 центнеров с гектара.
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