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Новости по тегу #Алексей Кушнаренко

Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Борисове
30 сентября 2026 14:25

Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Борисове

Губернатор Минской области представил коллективу нового председателя Слуцкого райисполкома
29 сентября 2026 10:49

Губернатор Минской области представил коллективу нового председателя Слуцкого райисполкома

Алексей Кушнаренко проверил готовность Дзержинска к областным «Дожинкам»
09 сентября 2026 11:43

Алексей Кушнаренко проверил готовность Дзержинска к областным «Дожинкам»

Региональный фестиваль-ярмарка «Бульбяны фэст» прошел в агрогородке Дещенка
06 сентября 2026 10:55

Региональный фестиваль-ярмарка «Бульбяны фэст» прошел в агрогородке Дещенка

Животноводческие объекты Минской области теперь будут находиться под постоянным видеонаблюдением
03 сентября 2026 15:00

Животноводческие объекты Минской области теперь будут находиться под постоянным видеонаблюдением

Новая школа открылась в агрогородке Прилуки Минского района
01 сентября 2026 11:22

Новая школа открылась в агрогородке Прилуки Минского района

Лукашенко подарили первый полностью белорусский автомат
18 августа 2026 17:16

Лукашенко подарили первый полностью белорусский автомат

«От всех аграриев Минщины». Лукашенко вручили символический сноп нового урожая
13 августа 2026 16:42

«От всех аграриев Минщины». Лукашенко вручили символический сноп нового урожая

Александр Лукашенко попросил рекордсменов жатвы подготовить себе достойную смену
13 августа 2026 13:36

Александр Лукашенко попросил рекордсменов жатвы подготовить себе достойную смену

Никакой «балды» на «Зените» быть не должно – Лукашенко о заводе в Вилейке
07 августа 2026 17:23

Никакой «балды» на «Зените» быть не должно – Лукашенко о заводе в Вилейке

«Это копия Витебской области – бардак везде». Лукашенко о культуре земледелия в Вилейском районе
07 августа 2026 16:43

«Это копия Витебской области – бардак везде». Лукашенко о культуре земледелия в Вилейском районе

Аграрии Минской области намолотили 1 млн тонн зерна с учетом рапса
03 августа 2026 14:04

Аграрии Минской области намолотили 1 млн тонн зерна с учетом рапса