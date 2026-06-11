«Планируем заключить контракты на 34 млн» – Кушнаренко о Форуме регионов Беларуси и России

От крепких связей на места – к мощной экономике Союзного государства. Ровно две недели осталось до старта XIII Форума регионов Беларуси и России. Одной из главных площадок союзной интеграции станет Минская область. На базе промышленных гигантов, сельхозорганизаций и учреждений центрального региона пройдут 9 тематических секций – от региональной политики до здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа обещает быть максимально насыщенной. Для Минской области форум – не просто событие, а настоящий экзамен. Нужно не только провести встречи, но и продемонстрировать экономический потенциал, гостеприимство и культурную самобытность региона. Тематические секции пройдут на базе флагманских предприятий. В их числе БЕЛАЗ, индустриальный парк «Великий камень», агрокомбинат «Дзержинский». Ожидается, что участие в масштабном форуме примут около 870 человек. Главным результатом встреч станет подписание пакета стратегических документов – речь идет о десятках соглашений и дорожных карт. А сумма заключенных договоров должна превысить 900 миллионов рублей.

Алексей Кушнаренко, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Только по линии Минского облисполкома мы планируем провести переговоры с руководством Московской области, Орловской области, Калининградской, Омской области, Ханты-Мансийского автономного округа. И этот список постоянно пополняется. 20 предприятий Минской области уже планируют подписать контракты с российскими партнерами на сумму 34 миллиона белорусских рублей. И мы понимаем, что эта цифра будет только расти.

Подготовка к форуму – на финишной прямой. Помимо деловой программы, организаторы подготовили насыщенную культурную часть. Для центрального региона такое масштабное событие – это также возможность показать свой туристический потенциал. Специально к Форуму регионов Беларуси и России вышло обновленное издание книги «Минщина гостеприимная».