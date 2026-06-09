Историко-образовательный центр торфяной промышленности Беларуси открылся в Смолевичском районе

Не музей, а будущая кузница кадров для целой отрасли. В поселке Усяж 9 июня открылся историко-образовательный центр торфяной промышленности Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь будут не только сохранять историю, но и готовить специалистов для одной из стратегических отраслей страны. Причем речь идет о профессиях, которым сегодня зачастую не обучают больше нигде в Беларуси. Символично, что новый центр появился именно на предприятии «Усяж» – отсюда фактически начиналась история белорусской торфяной промышленности.

Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома:

Торф – это наше национальное достояние, и Республика Беларусь обладает его значительными запасами, являясь одним из мировых лидеров добычи и производства торфа. У торфяной промышленности славная история, более чем столетняя. Понятно, что за это время отрасль трансформировалась, тем не менее сегодня большинство торфодобывающих и перерабатывающих предприятий как раз сосредоточено в Минской области.

Ежегодно в Беларуси добывают около двух миллионов тонн торфа. Из него производят почти миллион тонн готовой продукции – от топливных брикетов до современных грунтов, удобрений и материалов для сельского хозяйства. Только торфяное топливо позволяет ежегодно замещать до 400 миллионов кубометров природного газа. Это один из важных элементов энергетической безопасности страны.

Белорусская торфяная отрасль уверенно наращивает экспорт и осваивает новые перспективные рынки. Помимо Китая, куда поставки за последние годы выросли в разы, отечественная продукция все активнее продвигается в страны Азии. На очереди – Вьетнам. Белорусские предприятия приступили к выполнению пилотного проекта по поставкам специализированных торфяных субстратов для выращивания кокосовых пальм. Сегодня в торфяной отрасли работают более 3 000 человек. Предприятиям необходимы представители почти 75 профессий – от машинистов, механиков и водителей специальной техники до инженеров, технологов и руководителей производств. Многие из этих специальностей уникальны и востребованы исключительно в торфяной промышленности.

За последние десять лет предприятия серьезно модернизировали производство. Повысился уровень автоматизации, обновлен парк техники, внедрены современные экологические решения и новое технологическое оборудование. Новый центр позволит соединить теорию с практикой. Совместно с БНТУ и «Газ-Институтом» здесь планируют ежегодно обучать и повышать квалификацию более 310 специалистов непосредственно на действующем производстве.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

Образовательно-исторический центр сохраняет историю о том, как торфяная отрасль развивалась. И мы видим, что основным направлением ее дальнейшего развития будет как раз таки туристическое направление, которое будет связано с тем, чтобы показать для широкой общественности, для иностранных делегаций, для туристов из других регионов, как торф в Республике Беларусь добывается, как он используется в энергетике, как он используется в сельском хозяйстве, в других направлениях.