На Кургане Славы выдающиеся жители Минской области пронесли 100-метровый государственный флаг

В ответ на попытки Запада переписать историю Великой Отечественной войны наш народ отвечает единством и сплоченностью. Что белорусы продемонстрировали и сегодня, 10 мая, у Кургана Славы. Там выдающиеся жители Минской области пронесли 100-метровый государственный флаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площади Государственного флага в Минске состоялся торжественный ритуал чествования госсимволов Беларуси.

Самый большой сцяг Минской области доверили нести лучшим работникам различных сфер – медикам, педагогам, правоохранителям, спасателям, а также молодежи. У подножия Кургана Славы около 200 человек под звуки оркестра развернули огромное полотнище размером с 35-этажный дом в красно-зеленой цветной гамме.

Ольга Уварова, главный врач Смолевичской центральной районной больницы:

Это честь – нести наш флаг на нашем Кургане Славе, в нашем районе Смолевичском. Естественно, для нас это честь. Но наша, действительно, ЦРБ развивается, мы относимся к городу-спутнику.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

По традиции мы провели эту церемонию на знаковом для центрального региона месте – на Кургане Славы. Мы с гордостью вынесли 100-метровый флаг, исполнили государственный гимн, осознавая ответственность за независимость нашей страны, понимая, что нам необходимо ее защищать и развивать ради будущих поколений. Неизменная традиция праздника – юноши и девушки произносят клятву верности государственным символам. Таким образом молодые люди подтверждают свою готовность быть достойными гражданами страны.

Глеб Коростелев, учащийся средней школы №7 Борисова:

Для любого человека клятва – это, в первую очередь, держать слово, несмотря ни на что, пожертвовав вообще всем, исполнить то, чему ты поклялся.