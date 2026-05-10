На Кургане Славы выдающиеся жители Минской области пронесли 100-метровый государственный флаг
В ответ на попытки Запада переписать историю Великой Отечественной войны наш народ отвечает единством и сплоченностью. Что белорусы продемонстрировали и сегодня, 10 мая, у Кургана Славы. Там выдающиеся жители Минской области пронесли 100-метровый государственный флаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На площади Государственного флага в Минске состоялся торжественный ритуал чествования госсимволов Беларуси.
Самый большой сцяг Минской области доверили нести лучшим работникам различных сфер – медикам, педагогам, правоохранителям, спасателям, а также молодежи. У подножия Кургана Славы около 200 человек под звуки оркестра развернули огромное полотнище размером с 35-этажный дом в красно-зеленой цветной гамме.
Ольга Уварова, главный врач Смолевичской центральной районной больницы:
Это честь – нести наш флаг на нашем Кургане Славе, в нашем районе Смолевичском. Естественно, для нас это честь. Но наша, действительно, ЦРБ развивается, мы относимся к городу-спутнику.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
По традиции мы провели эту церемонию на знаковом для центрального региона месте – на Кургане Славы. Мы с гордостью вынесли 100-метровый флаг, исполнили государственный гимн, осознавая ответственность за независимость нашей страны, понимая, что нам необходимо ее защищать и развивать ради будущих поколений.
Неизменная традиция праздника – юноши и девушки произносят клятву верности государственным символам. Таким образом молодые люди подтверждают свою готовность быть достойными гражданами страны.
Глеб Коростелев, учащийся средней школы №7 Борисова:
Для любого человека клятва – это, в первую очередь, держать слово, несмотря ни на что, пожертвовав вообще всем, исполнить то, чему ты поклялся.
Ева Кондратьева, учащаяся средней школы №7 Борисова:
Я учащаяся военно-патриотического класса с 8 класса, сейчас я уже в 10. И мне бы хотелось продолжить свою жизнь, связав ее с военной сферой.
Финальным аккордом праздника стало совместное исполнение гимна. Хор из полутысячи человек выразил гордость за свою страну и ее государственные символы.