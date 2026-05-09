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Церемония возложения цветов прошла у Кургана Славы

09 мая 2026 13:44
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Памятники Великой Отечественной войны для нас национальные символы. Особая святыня – Курган Славы. 9 Мая с самого утра сюда идут тысячи человек, чтобы поклониться павшим и сказать спасибо живым освободителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония возложения цветов прошла у Кургана Славы-2

Диана Головач, корреспондент:
Мы находимся в эпицентре торжеств Минской области у величественного монумента «Курган Славы». Несмотря на капризы погоды, здесь по-настоящему многолюдно. С самого утра развернулись интерактивные площадки, работают ремесленные ряды, а праздничное настроение дарят творческие коллективы. 

Церемония возложения цветов прошла у Кургана Славы-4

Стоя здесь, у подножия этого монумента, невозможно не вспомнить, почему это место стало символом. Четыре гигантских штыка устремлены в небо более чем на 35 метров. Каждый из них – дань чести фронтам-освободителям: трем Белорусским и первому Прибалтийскому. Именно их бойцы в июле 1944-го в ходе легендарной операции «Багратион» замкнули здесь кольцо, разгромив 105-тысячную группировку врага. Это событие навсегда вписано в учебники как Минский котел.

Церемония возложения цветов прошла у Кургана Славы-6

Сам холм по-настоящему народный. Его насыпали из земли, привезенной из всех уголков Советского Союза, с мест самых кровавых сражений и братских могил. Люди несли ее в руках, чтобы память о павших возвышалась над миром, незыблемая и несокрушимая. 

Церемония возложения цветов прошла у Кургана Славы-8

У Кургана Славы состоялась церемония возложения цветов. В знак глубочайшего уважения к поколению победителей венки к подножию монумента принесли ветераны и почетные гости. Однако торжественный ритуал не ограничивается официальной частью. Людской поток не иссякает на протяжении всего дня. 

Церемония возложения цветов прошла у Кургана Славы-10

Мемориал продолжает развиваться, становясь еще гостеприимнее. Прямо сейчас на его территории идет строительство нового кафе для посетителей.

Церемония возложения цветов прошла у Кургана Славы-12

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Оно будет иметь концепцию, атмосферу и непосредственно кухню 60-х годов прошлого столетия. И мы планируем, что уже в летнее время это заведение начнет свою работу.

Подробнее в видео.

# Алексей Кушнаренко # День Победы

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