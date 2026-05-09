Церемония возложения цветов прошла у Кургана Славы

Памятники Великой Отечественной войны для нас национальные символы. Особая святыня – Курган Славы. 9 Мая с самого утра сюда идут тысячи человек, чтобы поклониться павшим и сказать спасибо живым освободителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диана Головач, корреспондент:

Мы находимся в эпицентре торжеств Минской области у величественного монумента «Курган Славы». Несмотря на капризы погоды, здесь по-настоящему многолюдно. С самого утра развернулись интерактивные площадки, работают ремесленные ряды, а праздничное настроение дарят творческие коллективы.

Стоя здесь, у подножия этого монумента, невозможно не вспомнить, почему это место стало символом. Четыре гигантских штыка устремлены в небо более чем на 35 метров. Каждый из них – дань чести фронтам-освободителям: трем Белорусским и первому Прибалтийскому. Именно их бойцы в июле 1944-го в ходе легендарной операции «Багратион» замкнули здесь кольцо, разгромив 105-тысячную группировку врага. Это событие навсегда вписано в учебники как Минский котел.

Сам холм по-настоящему народный. Его насыпали из земли, привезенной из всех уголков Советского Союза, с мест самых кровавых сражений и братских могил. Люди несли ее в руках, чтобы память о павших возвышалась над миром, незыблемая и несокрушимая.

У Кургана Славы состоялась церемония возложения цветов. В знак глубочайшего уважения к поколению победителей венки к подножию монумента принесли ветераны и почетные гости. Однако торжественный ритуал не ограничивается официальной частью. Людской поток не иссякает на протяжении всего дня.

Мемориал продолжает развиваться, становясь еще гостеприимнее. Прямо сейчас на его территории идет строительство нового кафе для посетителей.